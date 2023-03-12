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4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 12 آذار / مارس 2023 - 03:00
4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس
4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس

البوابة - نقدم لكم اليوم 4 حلويات تقليدية تقدم في حفلات الزفاف اليونانية، بمناسبة احتفال صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني بزفافها من السيد جميل ألكساندر ترميوتس الأمريكي من أصول يونانية.

4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس

اللوكوماديس: اقدم حلوى يونانية

4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس

 وهي عجينة مقلية ، تُقدم ساخنة مع العسل وتُرش بالجوز والقرفة أو حتى بذور السمسم. قد تكون هي أقدم حلوى مسجلة في العالم أيضاً، وقد تم تقديمها أولاً للفائزين في الأولمبياد اليوناني ، وفقًا للشاعر اليوناني كاليماخوس ، الذي أشار إليها باسم " جوائز العسل".

بالنسبة لليونانيين في جميع أنحاء العالم ، فإن اللوكوماديس هي خيار صيفي لذيذ. في اليونان ، يمكنك تناولها غالبًا في المقاهي والمطاعم. ولا يتم صنعها دائمًا في المنزل ، خاصة وأن الأمر يتطلب بعض الوقت للحصول على التقنية الصحيحة.

4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس

كوفيتا: ملبس باللوز

4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس

في حفلات الزفاف اليونانية التقليدية ، يُطلق على لوز الأردن اسم كوفيتا، و يتم وضعها في أكياس صغيرة بأرقام فردية ويتم تقديمها على صينية فضية. يرمز اللوز الفردي إلى أن المتزوجين حديثًا سيشاركون كل شيء ويبقون غير مقسمين.

4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس

الباستيلي: شرائط العسل 

4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس

باستيلي هي ببساطة حلوى السمسم اليونانية وهي اقدم نسخة من ألواح الطاقة. وهي وجبة خفيفة مكونة من مكونين فقط ، العسل وبذور السمسم، بدون إضافة سكر. يمكن تحضير الوصفة خلال 10 دقائق فقط (بالإضافة إلى بعض الوقت الإضافي لتبريد الألواح).

كان الأولمبيون الأصليون يستهلكون بانتظام حلوى باستيلي ، المصنوعة أساسًا من العسل وبذور السمسم. كانت أيضاً تستخدم في كعكات الزفاف اليونانية التقليدية التي يتم تقديمها للعروس والعريس لأن السمسم يرمز إلى الخصوبة والعسل يرمز إلى الحياة الحلوة.

4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس

حلوى بوغاتسا

4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس

بوغاتسا هي حلوى كلاسيكية تحتوي على طبقة رقيقة من كريمة الكاسترد بين صفائح من رقائق الفيلو. إنها حلوى  لذيذة ، ويمكنك أن تجده غالبًا في كل زاوية في اليونان . يمكنك أيضًا صنعه بسهولة في المنزل. هناك حيلة في صنع الكاسترد ، لكن بمجرد إتقانها ، ستدمن عليها. يتم خبزها وتقديمها ساخنة مباشرة من الفرن ، حيث يتم تقطيعها إلى قطع وتوضع في طبقك في قطع صغيرة ولكنها لذيذة. اعتمادًا على الحشو ، نأكل عادة بوغاتسا مع السكر البودرة والقرفة.

ما هو الطعام الذي يتم تقديمه في حفلات الزفاف اليونانية؟

  • لحم الضأن المشوي. لا يوجد طبق يظهر معالم الفرح في حفلات الزفاف اليونانية أفضل من لحم الضأن ، خاصة عندما يتم تحميره.
  • الدجاج المشوي.
  • حساء كرات اللحم.
  • سباناكوبيتا (فطائر السبانخ)
  • تيروبيتا (فطائر الجبنة)
  • ورق العنب.
  • البقلاوة.
  • كورابيديز (بسكويت الزبدة)

نكهات كعكات الزفاف الأكثر شهرة عالمياً

طاجن كرات البطاطا بالخضار والكريمة

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