البوابة - نقدم لكم اليوم 4 حلويات تقليدية تقدم في حفلات الزفاف اليونانية، بمناسبة احتفال صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني بزفافها من السيد جميل ألكساندر ترميوتس الأمريكي من أصول يونانية.

4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس

اللوكوماديس: اقدم حلوى يونانية

وهي عجينة مقلية ، تُقدم ساخنة مع العسل وتُرش بالجوز والقرفة أو حتى بذور السمسم. قد تكون هي أقدم حلوى مسجلة في العالم أيضاً، وقد تم تقديمها أولاً للفائزين في الأولمبياد اليوناني ، وفقًا للشاعر اليوناني كاليماخوس ، الذي أشار إليها باسم " جوائز العسل".

بالنسبة لليونانيين في جميع أنحاء العالم ، فإن اللوكوماديس هي خيار صيفي لذيذ. في اليونان ، يمكنك تناولها غالبًا في المقاهي والمطاعم. ولا يتم صنعها دائمًا في المنزل ، خاصة وأن الأمر يتطلب بعض الوقت للحصول على التقنية الصحيحة.

4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس

كوفيتا: ملبس باللوز

في حفلات الزفاف اليونانية التقليدية ، يُطلق على لوز الأردن اسم كوفيتا، و يتم وضعها في أكياس صغيرة بأرقام فردية ويتم تقديمها على صينية فضية. يرمز اللوز الفردي إلى أن المتزوجين حديثًا سيشاركون كل شيء ويبقون غير مقسمين.

4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس

الباستيلي: شرائط العسل

باستيلي هي ببساطة حلوى السمسم اليونانية وهي اقدم نسخة من ألواح الطاقة. وهي وجبة خفيفة مكونة من مكونين فقط ، العسل وبذور السمسم، بدون إضافة سكر. يمكن تحضير الوصفة خلال 10 دقائق فقط (بالإضافة إلى بعض الوقت الإضافي لتبريد الألواح).

كان الأولمبيون الأصليون يستهلكون بانتظام حلوى باستيلي ، المصنوعة أساسًا من العسل وبذور السمسم. كانت أيضاً تستخدم في كعكات الزفاف اليونانية التقليدية التي يتم تقديمها للعروس والعريس لأن السمسم يرمز إلى الخصوبة والعسل يرمز إلى الحياة الحلوة.

4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس

حلوى بوغاتسا

بوغاتسا هي حلوى كلاسيكية تحتوي على طبقة رقيقة من كريمة الكاسترد بين صفائح من رقائق الفيلو. إنها حلوى لذيذة ، ويمكنك أن تجده غالبًا في كل زاوية في اليونان . يمكنك أيضًا صنعه بسهولة في المنزل. هناك حيلة في صنع الكاسترد ، لكن بمجرد إتقانها ، ستدمن عليها. يتم خبزها وتقديمها ساخنة مباشرة من الفرن ، حيث يتم تقطيعها إلى قطع وتوضع في طبقك في قطع صغيرة ولكنها لذيذة. اعتمادًا على الحشو ، نأكل عادة بوغاتسا مع السكر البودرة والقرفة.

ما هو الطعام الذي يتم تقديمه في حفلات الزفاف اليونانية؟

لحم الضأن المشوي. لا يوجد طبق يظهر معالم الفرح في حفلات الزفاف اليونانية أفضل من لحم الضأن ، خاصة عندما يتم تحميره.

الدجاج المشوي.

حساء كرات اللحم.

سباناكوبيتا (فطائر السبانخ)

تيروبيتا (فطائر الجبنة)

ورق العنب.

البقلاوة.

كورابيديز (بسكويت الزبدة)

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