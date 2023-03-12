البوابة - نقدم لكم اليوم 4 حلويات تقليدية تقدم في حفلات الزفاف اليونانية، بمناسبة احتفال صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني بزفافها من السيد جميل ألكساندر ترميوتس الأمريكي من أصول يونانية.
4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس
اللوكوماديس: اقدم حلوى يونانية
وهي عجينة مقلية ، تُقدم ساخنة مع العسل وتُرش بالجوز والقرفة أو حتى بذور السمسم. قد تكون هي أقدم حلوى مسجلة في العالم أيضاً، وقد تم تقديمها أولاً للفائزين في الأولمبياد اليوناني ، وفقًا للشاعر اليوناني كاليماخوس ، الذي أشار إليها باسم " جوائز العسل".
بالنسبة لليونانيين في جميع أنحاء العالم ، فإن اللوكوماديس هي خيار صيفي لذيذ. في اليونان ، يمكنك تناولها غالبًا في المقاهي والمطاعم. ولا يتم صنعها دائمًا في المنزل ، خاصة وأن الأمر يتطلب بعض الوقت للحصول على التقنية الصحيحة.
4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس
كوفيتا: ملبس باللوز
في حفلات الزفاف اليونانية التقليدية ، يُطلق على لوز الأردن اسم كوفيتا، و يتم وضعها في أكياس صغيرة بأرقام فردية ويتم تقديمها على صينية فضية. يرمز اللوز الفردي إلى أن المتزوجين حديثًا سيشاركون كل شيء ويبقون غير مقسمين.
4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس
الباستيلي: شرائط العسل
باستيلي هي ببساطة حلوى السمسم اليونانية وهي اقدم نسخة من ألواح الطاقة. وهي وجبة خفيفة مكونة من مكونين فقط ، العسل وبذور السمسم، بدون إضافة سكر. يمكن تحضير الوصفة خلال 10 دقائق فقط (بالإضافة إلى بعض الوقت الإضافي لتبريد الألواح).
كان الأولمبيون الأصليون يستهلكون بانتظام حلوى باستيلي ، المصنوعة أساسًا من العسل وبذور السمسم. كانت أيضاً تستخدم في كعكات الزفاف اليونانية التقليدية التي يتم تقديمها للعروس والعريس لأن السمسم يرمز إلى الخصوبة والعسل يرمز إلى الحياة الحلوة.
4 حلويات يونانية تقليدية تقدم في الأعراس
حلوى بوغاتسا
بوغاتسا هي حلوى كلاسيكية تحتوي على طبقة رقيقة من كريمة الكاسترد بين صفائح من رقائق الفيلو. إنها حلوى لذيذة ، ويمكنك أن تجده غالبًا في كل زاوية في اليونان . يمكنك أيضًا صنعه بسهولة في المنزل. هناك حيلة في صنع الكاسترد ، لكن بمجرد إتقانها ، ستدمن عليها. يتم خبزها وتقديمها ساخنة مباشرة من الفرن ، حيث يتم تقطيعها إلى قطع وتوضع في طبقك في قطع صغيرة ولكنها لذيذة. اعتمادًا على الحشو ، نأكل عادة بوغاتسا مع السكر البودرة والقرفة.
ما هو الطعام الذي يتم تقديمه في حفلات الزفاف اليونانية؟
- لحم الضأن المشوي. لا يوجد طبق يظهر معالم الفرح في حفلات الزفاف اليونانية أفضل من لحم الضأن ، خاصة عندما يتم تحميره.
- الدجاج المشوي.
- حساء كرات اللحم.
- سباناكوبيتا (فطائر السبانخ)
- تيروبيتا (فطائر الجبنة)
- ورق العنب.
- البقلاوة.
- كورابيديز (بسكويت الزبدة)
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