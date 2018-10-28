تأثير ضعف التبويض على الدورة الشهرية!

ضعف التبويض ينتج بسبب وجود خلل هرموني

تعاني معظم النساء اللواتي لديهن ضعف بالتبويض من عدم انتظام الدورة الشهريّة فقد تأتي قبل موعدها أو تتأخر، أو غيابها تماماً في بعض الأحيان وتوقفها، وبالتالي تدنّي درجة الخصوبة، وقد يتأخر الحمل، أو حتى لا يحدث.

بالإضافة إلى الإصابة بتوهّج الوجه وميله للون الأحمر، مع الإحساس بالهبات الساخنة الليلية، والتعرّق الزائد، والإحساس بضيق التنفّس، كما تتدنى القدرة الجنسيّة وأحياناً يحدث ضعف جنسي مع عدم الرغبة بممارسة الجنس.

عند ظهور أي من الأعراض السابقة لدى السيدة، فيجب عليها مراجعة الطبيب لتفادي الإصابة بفشل المبيض المبكّر، حيث يجب فحص معدل الهرمون المنبّه الذي يؤثر بطريقة مباشرة على نسبة الإستروجين المُنتج، بالإضافة إلى مستوى الهرمون اللوتيني لأنّه يؤثر على معدل الإستروجين المُنتج، كما من الضروري إجراء فحص الكروموسومات لتحديد الجينات التي تعاني من الخلل، وذلك لتفادي نقلها للأبناء لاحقاً، وتعد جميع هذه الفحوصات ضرورة لتحديد نسبة التبويض للمرأة، والمناسب لعمرها ووزنها، من أجل وصف العلاج الصحيح لإرجاع التبويض لمعدلاته الطبيعية.

والجدير بالذكر أن ضعف التبويض ينتج بسبب وجود خلل هرموني، أو ضعف في المبايض، او إصابتها بالتكيسات، وأحياناً ينتج بسبب وجود عيوب خلقية، أو انسداد قنوات فالوب، بالإضافة إلى العديد من الأسباب الأخرى، ومع التقدم والتطور العلمي فإنّ علاج ضعف التبويض أصبح ممكناً ويختفي تماماً لدى بعض الحالات، وهذه المشكلة ترتبط بالعديد من الأمور المتعلقة بالمرأة منها الدورة الشهرية.

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