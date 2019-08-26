طبق  للريجيم: ستيك اللحم

يعتبر الستيك من الوجبات المفّضلة لدى الكثيرين نظراً للذة طعمه وسهولة إعداده، حيث يمكن إعداده على الغداء أو العشاء، بحيث يمكن إعداده كطبق مقبّلات أو طبق رئيسيّ، ويتميّز طبق الستيك بأنّه يمكن إضافة العديد من النكهات المميّزة عليه مما يضفي عليه الطعم اللذيذ.

وكما أنّه مفيد لمتبعي الحمية الغذائية؛ لأنّه لا يحتوي على الدهون، وفي هذا المقال سنتحدّث عن طرق تحضير ستيك اللحم الخاص بالريجيم:

مقادير ستيك اللحم:

- أربع قطع من ستيك اللحم البقري خال من الدهون.

- حبتا جزر.

- حبتا كرفس.

- بصلة متوسّطة الحجم مفرومة ناعماً.

- ثلاثة حصوص ثوم مهروس.

- حبتا كوسا صغيرة الحجم.

- حبتا من الفلفل الرومي الملون.

- ملعقة كبيرة زيت زيتون.

- ربع ملعقة صغيرة ملح.

- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ملعقة صغيرة شطة مجروشة.

- ملعقة صغيرة كزبرة جافّة.

- ملعقة صغيرة أوريجانو.

- ملعقة صغيرة من الصويا صوص.

طريقة تحضير ستيك اللحم:

- أولاً نضع في مقلاة قليل من الزيت، نشوح فيه الثوم المهروس، والبصل المفروم إلى جوانح.

- ثم نقطع الجزر الكوسا، الفلفل الرومي الملون إلى شرائح طولية ونضيفها إلى خليط البصل والثوم تباعاً، وننتظر حتى تذبل المقادير جيداً.

- ثم نضيف الستيك بعد تقطيعه إلى شرائح رفيعة وطولية.

- ثم نقلبه مع الخضار حتى يتغيّر لونه وتقفل مساماته.

- ثم نرش البهارات على خليط اللحم والخضار: الملح ،الفلفل الاسود، الشطة المجروشة وهذه بحسب الرغبة، والكزبرة الجافّة، والأوريغانو.

- ثم نضيف الصويا صوص إلى اللحم، والخضار ونقلبه جيداً معها، يمكن استبدالها بدبس الرمان.

- ثم نضع القليل من الماء على اللحم والخضار، ونغطّي القدر ونتركه على نار هادئة لمدّة عشر دقائق على الأقل حتى تتسبك وتنضج.

- يمكن تقديم الستيك مع الخضار إلى جانب الأرز الأبيض، أو شريحة من الخبز الأسمر، وصحتين وعافية.

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