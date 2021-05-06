طبيب البوابة: 90 ثانية فقط ستحدد ما إذا ما كان قلبك في خطر

وفقًا لمنظمة القلب العالمية، تعد أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تحدث أمراض القلب في أي عمر ، لكن الخطر يزداد مع تقدم العمر...

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ولكن لا يعرف الكثير من الناس عن مشكلات القلب لديهم في الوقت المحدد لأن الطرق التقليدية لقياس صحة القلب باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً.

حسنًا ، هناك اختبار واحد يمكنك إجراؤه في المنزل وسيستغرق أقل من دقيقة واحدة. تعال معنا لنتعرف على أسهل طريقة لاختبار قلبك في المنزل.

الدراسة

يقول بحث جديد نُشر في ديسمبر 2020، إن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة يجب أن يكونوا قادرين على صعود أربعة طوابق من السلالم في 45 ثانية.

نظرت الدراسة في 165 مريضًا يعانون من أعراض وأوصوا بإجراء اختبار بسبب مرض الشريان التاجي المعروف أو المشتبه به. طُلب من هؤلاء الأشخاص القيام بنوبة تمرين شاقة ثم طُلب منهم الراحة لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم طُلب منهم سريعًا صعود أربع درجات من السلالم (60 درجًا) دون أي استراحة وأيضًا بدون الجري.

تم تسجيل الوقت وقياس قدرتها على التمرين كمكافئات استقلابية (METs) ، والتي تُعرّف على أنها كمية الأكسجين المستهلكة أثناء الراحة.

وجد أن المرضى الذين يصعدون السلالم في أقل من 40-45 ثانية حققوا أكثر من 9 إلى 10 METs ، وهو معدل يرتبط بانخفاض معدل الوفيات.

إذا استغرقت أكثر من 90 ثانية

إذا استغرقت أكثر من دقيقة و 30 ثانية لتسلق 60 درجات ، فإن صحتك دون المستوى المطلوب ويجب عليك استشارة الطبيب. الأشخاص الذين استغرقوا أكثر من 90 ثانية أو أكثر لصعود السلالم حققوا أقل من 8 METs ، مما يترجم إلى معدل وفيات من 2 إلى 4 في المائة سنويًا.

صور قلوب المريض أثناء اختبار التمرين لتقييم وظائف القلب. بالنسبة للأشخاص الذين استغرقوا أكثر من 90 ثانية أو أكثر ، كان 58 في المائة منهم يعانون من خلل في وظائف القلب.

مرض القلب ليس شيئًا يجب أن يقلق كبار السن منه فقط. تزداد الخطورة عند الرجال بعد سن 45 ، بينما تزداد الخطورة عند النساء بعد سن الخمسين.

أكثر من نصف النوبات القلبية صامتة

وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 من جمعية القلب الأمريكية ، فإن 45 في المائة من النوبات القلبية صامتة ، مما يعني أنها تحدث بدون أعراض. هذا يجعل الاهتمام بصحة القلب أمرًا مهمًا.

تعتبر النوبات القلبية الصامتة سيئة مثل النوبة القلبية التي يتم التعرف عليها أثناء حدوثها.

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