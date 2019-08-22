فطور اليوم: العجّة بالبيض والبطاطس

العجة من أشهر الأكلات المصريّة المشهورة ويتمّ تناولها في وجبتي الفطور والعشاء وتعتبر من الأصناف التي لا تحتاج إلى جهد كبير أو وقتٍ طويل في إعدادها بالإضافة إلى فوائدها العديدة المستمدّة من مقاديرها كالبيض والدقيق، وتتعدّد طرق عمل العجة بالبيض.

وفي هذه المقال سنتعرّف على طريقة عمل العجّة بالبيض والبطاطس:

مقادير العجّة بالبيض والبطاطس:

- أربع حبات من البطاطس المتوسّطة الحجم.

- أربع حبات من البيض كبيرة الحجم.

- عودان من البصل الأخضر، ويتمّ فرمه مع الأورق.

- ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

- ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق المنخول.

- ثلاث ملاعق صغيرة من ملح الطعام.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

- زيت ذرة أو زيت نباتيّ للقلي، حسب الرغبة.

طريقة تحضير العجّة بالبيض والبطاطس:

- أولاً يجب تقشير البطاطس وبشرها باستخدام مبشرة الطعام.

- ثم وضع البطاطس في طبق مجوفٍ، ومن ثم إضافة البيض، والبصل، والدقيق، والملح، والفلفل، والكزبرة.

- ثم خلط جميع المقادير بشكل جيد.

- ثم وضع قليل من زيت الذرة، أو زيت الزيتون في مقلاةٍ مسطّحة.

- ثم يجب تقطيع خليط البطاطس على شكل أقراص، وقليها في الزيت.

- ثم تقليبها بعد مرور وقتٍ قصيرٍ، وإزالتها من المقلاة عندما يصبح لونها ذهبياً.

- وأخيراً يجب وضعها في صحن التقديم، ليتمّ تقديمها ساخنةً مع كوبٍ من الشاي الساخن، وصحتين وعافية.

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