طريقة تحضير سلطة الكراب الشهية

الكراب أو السلطعون هو أحد المأكولات البحرية الغنية بالفوائد والفيتامينات ونسبة منخفضة جداً من الدهون، ويحتوي الكراب على الأوميغا 3 المفيدة والمهمة لصحة القلب، إضافة إلى احتوائه على كمية من المغنيسيوم ولبوتاسيوم والفسفور والمنغنيز، وبذلك يتبيّن لنا أنّه من الضروري تناول الكراب بشكل أسبوعي، ويمكن تحضير أكثر من طبق مختلف باستخدام الكراب ويكون كل طبق مختلفاً في طعمه عن الطبق الآخر، وفي هذا المقال يقدم لكم مطبخ البوابة اليوم طريقة تحضير سلطة الكراب الشهية:

مقادير سلطة الكراب الشهية:

٢٥٠ غرام كراب أو سلطعون مقطعة شرائح

١ خس مقطع

٢ كوب جزر مبشور

١ كوب ذرة

مقادير صلصة الكراب:

٥ ملعقة صغيرة مايونيز

4⁄1 كوب عصير ليمون حامض

٤ ملعقة كبيرة زيت الزيتون

٤ ملعقة صغيرة كاتشاب

٢ ملعقة صغيرة خردل

١ ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أبيض



طريقة تحضير سلطة الكراب الشهية:

- أولاً قومي بخلط في وعاء كبير الكراب والخس والذرة والجزر المبشور.

- ثم قومي بمزج مقادير الصلصة جيداً ثم اسكبيها فوق السلطة واخلطي حتى تتشرب مقادير الصلصة، وصحتين وعافية.

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