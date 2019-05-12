طريقة عمل القطايف بالجبنة

القطايف من أشهر الحلويات العربية التقليدية التي يتم تحضيرها في رمضان وتتكون من عجينة محشوة بعدة حشوات مختلفة مثل الجبنة والقشطة وجوز القلب والفستق الحلبي، ويمكن أن تؤكل مقلية أو مشوية أو نية، يحتوي القطايف على مواد مهمة للجسم مثل البروتينات والدهون والدهون المشبعة والكربوهيدراتـ لذلك فهو غني بالسعرات الحرارية.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل القطايف المحشوة بالجبنة:

مقادير العجينة:

- كوبا طحين.

- كوب سميد ناعم.

- ملعقتان كبيرتان من السكر.

- ملعقة صغيرة خميرة فورية.

- نصف ملعقة صغيره ملح.

- ملعقتان من حليب بودرة.

- كوبان من الماء الفاتر.

- ملعقة كبيرة ماء الزهر.

- ملعقة صغيرة باكنغ باودر.

مقادير الحشوة:

- كوب جبنة حلوم حلوة.

- نصف كوب جبنة رومي للحلويات.

- ملعقة كبيرة عسل، أو سكر.

للتزيين:

- كوب قطر.

- ربع كوب فستق حلبي مجروش.

طريقة التحضير:

- نضع المقادير الجافة في وعاء عميق، أو في وعاء الخلاط إن توفر.

- ثم نضيف لها كمية الماء، ونخلطها جيداً حتى تتجانس المقادير كلها معاً، وتتشكل لدينا عجينة سائلة، ولزجة القوام.

- ثم نصب العجين في طبق عميق، نغطيها بقطعة من نايلون التغليف.

- ثم نغطيها بقطعة قماش نظيفة، ونتركها لمدة ساعتين حتى تختمر، وتظهر فقاعات في العجين.

- ثم نسخن مقلاة مسطحة، غير لاصقة، مصنوعة من مادة التفلون، ونصب بداخلها العجين على شكل أقراص باستخدام المغرفة.

- ثم نحدد حجم القطايف بحسب كمية العجين التي نصبها بالمقلاة، صغيرة، أو متوسطة، أو حتى على شكل قرص كبير تسمى القطيفة.

- ثم نترك القطايف على نار هادئة دون أن تقلب، حتى نلاحظ ظهور فقاقيع في سطحها، وهذه علامة لنجاحها، ونضجها.

- ثم نكرر الخطوة السابقة على بقية كمية العجين، حتى ننتهي منه كله.

- ثم نوزع أقراص القطايف على طبق مسطح، ونراعي تغطيتها حتى نبقيها طرية، ولا تجف ونستطيع إغلاق أطرافها بسهولة.

- نجهز الحشوة، بوضع الجبن في طبق، ونهرسه جيداً بواسطة شوكة معدنية، أو باليد، حتى نحصل على عجينة من الجبن.

- ثم نضع العسل على الجبن المهروس ونحركه جيداً.

- ثم نحشو حبات القطايف بحشوة الجبن بعدة طرق، وهي: نغلق طرف قطعة القطايف من جهة واحدة فقط، حتى يصبح شكلها كالقمع.

- ثم نقليها بالزيت الساخن حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي.

- ثم نضعها على ورق نشاف حتى تتصفى من الزيت جيداً.

- ثم نحشوها بحشوة الجبن، ثم تغطس حبة القطايف من جهة الطرف المحشو بالجبن بالفستق الحلبي المجروش، ثم يُصْب عليها القليل من القطر البارد.

- نحشو حبات القطايف بحشوة الجبن، نغلقها على شكل هلال، نتأكد تماماً من إغلاق أطرافها.

- ثم نصفها بصينية الفرن، وندخلها في فرن بدرجة حرارة مئتين مئوية لمدة خمس عشرة دقيقة حتى تتحمر القطايف وتأخذ لوناً ذهبياً.

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