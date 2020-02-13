طريقة عمل باستا حمراء لمائدة الفالنتاين

الباستا نوع من أنواع المعكرونة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وتعود أصولها إلى إيطاليا وتعني العجينة، وتُحضّر بشكل رئيسيّ من الطحين والماء ويمكن إضافة البيض، يمكن تقديمها إلى جانب الصلصات المختلفة أو التوابل.

وفي هذا المقال اكتشفي طريقة عمل باستا حمراء شهية ومميزة لسهرة عيد الفالنتاين بخطوات سهلة وبسيطة، ولتتمتعي بتناول هذا الطبق الفاخر في مناسبة الفالنتاين الخاصة، التفاصيل فيما يلي:

مقاديرالباستا الحمراء:

- كيس ونصف من الباستا "الشكل حسب الرغبة".

- ملعقتان كبيرتان من الشطّة الحمراء.

- بصلة كبيرة مقطّعة ناعماً.

- ستة فصوص من الثوم المهروس.

- خمس حبات من الطماطم المفرومة ناعماً.

- كوب من معجون الطّماطم.

- ملعقتان صغيرتان من الملح.

- مكعبان من مرق الدجاج.

- ملعقة كبيرة من الزعتر المجفّف أو الريحان المفروم.

- ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

- ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

- ملعقة صغيرة من الخلّ.

- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتيّ.

- جبنة بارميزان للوجه "حسب الرغبة"

- أوراق ريحان للتزيين.

طريقة تحضير الباستا الحمراء:

- أولاً نقوم بسلق الباستا في وعاء مناسب.

- ثم نصفيف الماء ونضع الباستا في مصفاة ونسكب فوقها الماء البارد ونضعها جانباً.

- ثم نقوم بوضع الزيت النباتيّ في مقلاة على النار حتّى يسخن.

- ثم نضيف البصل المفروم ونقلّبه حتّى يذبل ويتحمّر جيداً.

- ثم نضيف الكركم ونقلّبه جيداً.

- ثم نُضيف الثوم ونتابع التقليب.

- ثم نضيف الطماطم المقطّعة ونقلّب إلى أن تذوب الطماطم وتذبل تماماً.

- ثم نضيف مكعب مرق الدجاج والشطّة الحمراء والملح ونقلّب.

- ثم نضيف معجون الطماطم والزعتر المجفّف والفلفل الأسود والخلّ.

- ثم نقلّب المزيج قليلاً حتى تتجانس المقادير مع بعضها، وإذا لاحظنا أنّ المزيج غليظ القوام يمكن إضافة القليل من الماء.

- ثم نرفع الصلصة عن النار ونتركها جانباً.

- ثم نضيف الباستا المسلوقة فوق الصلصة الحمراء ونقلّب حتى تمتزج جيداً.

- ثم نسكب الباستا بالصلصة الحمراء في أطباق التقديم ونُزيّنها بأوراق الريحان وجبنة البارميزان ونقدّمها ساخنة، وصحتين وعافية، وكل عام وأنتم بألف خير.