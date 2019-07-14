يحتوي الفقوس على الكثير من العناصر الغذائية من أهمها الفيتامينات، والكالسيوم، والفسفور، والكبريت، وأملاح اليود غير العضوية، والمنجنيز، والحديد، وله العديد من الفوائد مثل علاج مغص المعدة والأمعاء وتهدئتها، وهو مسكّن للعطش والحرارة، وملطِّف ومليِّن ويعالج أمراض المفاصل وأمراض الكبد والطحال.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل مخلل الفقوس:

المكونات:

- لتراً واحداً من الماء.

- ملعقةٌ صغيرةٌ من السكر.

- ملعقةٌ صغيرةٌ من روح الخل.

- ستون غراماً من الملح.

- فلفل حار أو شطة "حسب الرغبة"

طريقة التحضير:

- اغسلي الفقوس جيداً بالماء وضعيه في المصفاة قليلاً ثم اغسلي الفلفل الحار أيضاً بالماء.

- خذي كلّ فقوسة واعملي بها حزاً صغيراً باستخدام رأس سكينة حادة.

- ضعي الفقوس في برطمان التخليل.

- اخلطي السكر مع الملح في لتر الماء، واستمرّي بالتحريك لتتأكدي من ذوبانه.

- اسكبي محلول السكر والملح مع الماء فوق الفقوس في البرطمان حتى يمتلىء.

- ثمّ أضيفي روح الخل ثم ضعي ورق عنب على الوجه لمنع دخول الهواء إلى البرطمان وتكوّن العفن على السطح ثم أغلقيه بشكل جيّد.

- تأكدي من مخلل الفقوس كل يومين ويمكنك البدء بتناوله بعد مضي أسبوع إلى عشرة أيام وصحتين وعافية.

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