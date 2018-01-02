طريقة عمل مشروب الشمر الصحي وذلك باستخدام بعض الأعشاب الأخرى

الشمر هو نبات عطري والتي تضمّ مجموعة كبيرة من النباتات الأخرى، مثل: اليانسون، والكرفس، والكراوية، وينتشر في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، وله أسماء كثيرة حسب المناطق التي ينتشر فيها كالشومر، والبسباس، والحبّة الحلوة، والأجزاء المستخدمة منه هي الأوراق والبذور، وتستخدم لزيادة النكهة للطعام والحلويات، وكذلك تستخدم في حالات طبيّة، ولبذور الشمر فوائد كبيرة للصغار والكبار، وسنقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل مشروب الشمر الصحي وذلك باستخدام بعض الأعشاب الأخرى:

مقادير مشروب الشمر:

- اليانسون

- الكراوية

- ملعقة صغيرة من الشمر

- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

طريقة تحضير مشروب الشمر:

- أولاً نضع ملعقة صغيرة من كل من الشمر، والكراوية، واليانسون، إضافة إلى ملعقتين من العسل الأبيض في كوب.

- ثم نسكب كوباً من الماء المغلي، ثمّ نحرك المكوّنات حتى يذوب العسل.

- نغطّي المزيج ونتركه جانباً لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثمّ نصفيه.

قد يعجبك أيضاً:

تعلمي طريقة عمل شراب الكاكاو الساخن

عصير الكيوي والأناناس لخسارة الوزن

قولي وداعاً لانتفاخ البطن وجربي شراب السبانخ والزنجبيل

طبيب البوابة: مشروب طبيعي لعلاج الأرق