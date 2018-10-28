تعرف على عشبة المتة!

وجود الكافيين في المتة قد يزيد من ضغط الدم

عشبة المتة، أو شاي البراغوي، أو الجيربامتة، وهي من المشروبات الساخنة المنبهة، فهي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.

فوائد عشبة المتة:

فوائد عشبة المتة للبشرة:

- تقلل من السيلوليت، أي الندب الغائرة التي تظهر في الجلد والتي تصيب النساء غالباً في فترة البلوغ، خاصة في منطقة الحوض والأفخاذ، بفضل احتوائه على الكافيين.

- تخفي علامات التمدد، وهي الخطوط البيضاء التي تظهر على الجلد عند تمدده بسبب زيادة الوزن المفاجئة، أو الحمل.

- تعطي البشرة مظهراً صحيّاً وبريقاً بسبب امتصاصها للدهون الزائدة تحت الجلد.

- تقلل من علامات الشيخوخة المبكرة.

فوائد عشبة المتة للشعر:

- تجعل الشعر المصبوغ لامعاً.

- تقلل من تساقط الشعر.

فوائد عشبة المتة للجهاز الهضمي:

- تعالج الإمساك، فهي تلين المعدة والأمعاء، خاصّة إذا شُربت على الريق.

- تحفِّز إفراز عصارات الهضم، مثل العصارة الصفراويّة، وأحماض المعدة، مما يحسِّن من عملية الهضم.

- تخلص الفم من الرائحة الكريهة، لأنها تقضي على البكتيريا الضارة الموجودة فيه، و التي تسبب التهاب اللثة وتسوس الأسنان، وتدخل في تركيب معاجين الأسنان لهذا الغرض.

فوائد عشبة المتة لجهاز المناعة:

- عشبة المتة مضادة للأكسدة بفضل احتوائها على فيتامين سي.

- تقي من نزلات البرد والسعال.

- تعمل على معادلة الجذور الحرة، فبالرغم من أهميتها ودورها في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، إلا أن نشاطها الزائد يؤثر على الخلية فقد يدمرها، أو يتسبب في حدوث السرطان، فعشبة المتة تقلل من احتمالية حدوث السرطان أو تطوره.

فوائد عشبة المتة للجهاز العصبي:

- تساعد على التركيز، وتخفف من الإجهاد العقلي.

- تخفيف التوتر الاكتئاب.

فوائد عشبة المتة لجهاز الدوران:

- تحافظ على صحة القلب، بفضل احتوائها على مادة الثيربومين.

- تعالج ارتفاع ضغط الدم.

أضرار عشبة المتة:

- تسبب الأرق والتوتر عند بعض الأشخاص. ي

- مكن أن تسبب اضطراب في الجهاز الهضمي، مما ينتج عنه التقيؤ أو الغثيان، بالإضافة إلى التسبب متلازمة القولون العصبي.

- الاستهلاك المفرط قد يسبب السرطان. غير مناسبة للأطفال والحوامل والمرضعات.

يجب توخي الحذر عند تناول المتة في الحالات الآتية:

1- الحمل: تناول المتة أثناء الحمل يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، كما أنّ زيادة كمية الكافيين قد يسبب الإجهاض، والولادة المبكرة، ونقص وزن الجنين عند الولادة، إلا أنَّ دور المتة في حدوث هذه الآثار الجانبية لا يزال غير مؤكّد.

2- الرضاعة الطبيعيّة: انتقال الكافيين إلى الرضيع عبر حليب الأم قد يسبّب زيادة حركة الأمعاء، والتهيّج، كما أنَّ هناك بعض المخاوف من انتقال المركبات الكيميائية التي تسبب السرطان إلى الرضيع.

3- الإدمان على الكحول: تناول المتة لفترة طويلة جنباً إلى جنب مع الاستهلاك الكبير للكحول يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بمقدار (3-7) مرات.

4- الاضطرابات النزفية: تناول المتة قد يبطّئ تخثر الدم لدى المصابين بالاضطرابات النزفيّة، إلا أنَّ هذا التأثير لا يزال غير مؤكّد. أمراض القلب: يجب استشارة الطبيب قبل تناول المتة من قبل المصابين بأمراض القلب، لأنّ احتواء المتة على الكافيين قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب.

5- الإصابة بمرض السُّكري: يجب استشارة الطبيب قبل تناول المتة عند الإصابة بمرض السُّكري، وذلك لوجود بعض الدراسات التي تحذّر من زيادة أعراض انخفاض نسبة السُّكر في الدم لدى مرضى السُّكري من النوع الأول.

6- الإصابة بزرق العينين: ويُعرف أيضاً بالمياه الزرقاء تناول المتة قد يزيد من ضغط العين لدى المصابين بالزرق، لذلك لا بد من استشارة الطبيب قبل تناول المتة.

7- هشاشة العظام: الكافيين قد يزيد من تسرب الكالسيوم من الجسم مع البول، مما يؤدي إلى ضعف العظام، لذلك يوصى بعدم تناول أكثر من 300 ملغ يوميّاً من الكافيين أي ( 2-3) أكواب من المتة.

8- التدخين: تناول المتة لفترة طويلة بجانب التدخين يزيد من خطر الاصابة بالسرطان بمعدل 3-7 مرات.

9- الإصابة باضطراب القلق: وجود الكافيين في المتة قد يفاقم من حالة اضطراب القلق.

10- ارتفاع ضغط الدم: وجود الكافيين في المتة قد يزيد من ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.

11- الإسهال: تناول المتة بكميات كبيرة قد يزيد من مشكلة الإسهال، وذلك لاحتوائها على الكافيين.

12- الإصابة بمتلازمة القولون العصبي (IBS): تناول المتة بكميات كبيرة قد يفاقم من مشكلة القولون العصبي، وذلك لاحتوائها على الكافيين.

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