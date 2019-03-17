من فوائد عشبة رجل الأسد تعالج مشكلة تكيس المبايض

عشبة رجل الأسد، أو رجل السبع أو عباءة السيدة، أو لون السباع، هي نباتٌ عشبي معمر تكون ساقه مبرومة ومكسوّة بشعيرات دقيقة، والأوراق مسننة كالمنشار، أمّا الأزهار فتكون صغيرة الحجم صفراء اللون، ويكثر انتشارها في بلاد المغرب العربي وأوروبا خاصة في المناطق الجبلية، وتحتوي العشبة على حمض السالسليك، وبعض المواد الصابونية، والزيوت الطيارة، والفيتو سترولات؛ ويمكن الاستفادة منها بعدّة طرقٍ، كما انّها تتمتع بفوائد كثيرة ومتنوعة.

ومن فوائد عشبة رجل الأسد:

1- تخفف الوزن، وتعالج السمنة المفرطة، وتعزز عملية حرق الدهون الزائدة.

2- تعالج مشكلة تكيس المبايض.

3- تعدل الهرمونات الزائدة، وتحسن عملية التخصيب.

4- تنظم الدورة الشهرية.

5- توقف النزيف في الرحم.

6- تعالج التهابات المهبل، وتمنع الإفرازات المهبلية.

7- تعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل: التهاب المعدة والأمعاء، وتعالج الإسهال المزمن، وتخلص البطن من الانتفاخ.

8- تعالج الحكة المهبلية.

9- تعالج ارتخاء الرحم بعد الولادة، (بعد ثلاثة أشهر)، حتى لا تؤثر على دم النفاس.

10- تمنع الإجهاض المتكرر.

11- تفيد النساء ذوات الدورة الشهرية الطويلة، وغزيرة النزيف.

12- توقف النزيف الداخلي، مثل: نزيف الجهاز الهضمي، والأنف، والرئة.

13- تقلل خطر الإصابة بمرض الأنيميا الناتج عن فقدان كميات كبيرة من الدم.

14- تمنع تطور سرطان الرحم، وتعالج حالات تليف الرحم.

15- تشد الصدر، والجلد المترهل.

16- تعجل سرعة شفاء الجروح.

17- تخفض مستوى السكر في الدم.

18- تدر البول، وتعالج البول السكري.

19- تعالج مرض النقرس، الناتج عن الإفراط بتناول البروتينات.

طريقة استخدام عشبة رجل الأسد لتخفيف الوزن:

من خلال مزج كميات متساوية (200 غرام) من عشبة رجل الأسد، وعشبة الميرمية، والكمون، و(100 غرام) من أوراق النعناع الطازج، ثمّ وضع الأعشاب في علبة زجاجية، محكمة الإغلاق، واستخدامه بشكل يومي، من خلال نقع ملعقة من الخليط في كوب من الماء الدافئ، وشرب المنقوع يومياً قبل الأكل. لمعالجة الالتهابات المهبلية:

من خلال غلي عشبة رجل الأسد، مع كمية من عشبة ذنب الخيل، واستخدام المزيج كحمام مقعدي. لمعالجة التهاب المعدة، والإسهال: عن طريق نقع العشبة في الماء الدافئ، مدّة عشر دقائق، وشرب المنقوع. لمعالجة الحكة المهبلية: من خلال استخدام المرهم المصنوع من العشبة.

فوائد عشبة رجل الأسد في التنحيف:

تساعد على تخفيف الوزن، وحرق الدهون الزائدة في الجسم، وتحديداً في كلٍّ من: منطقة الأرداف، والجوانب، والبطن، وذلك من خلال تناولها بشكلٍ يومي ومنتظم

فوائد عشبة رجل الأسد للنساء:

1- علاج المشاكل المهبلية:

أثبتت عشبة رجل الأسد فعاليتها الكبيرة في مجال علاج الأمراض المهبلية، وخاصة الالتهابات الشائعة، وذلك عن طريق غلي كميات متساوية من هذه العشبة، مع ذنب الخيل، وتبن الشوفان، وكمية مناسبة من قشر البلوط، بحيث يُطبق هذا المزيج على شكل مرهم فوق منطقة المهبل، مع الحرص على عدم تناول النساء الحوامل له، كونه يزيد من نشاط الرحم، ويتسبب في الإجهاض، وخاصة في المراحل الأولى والمُبكرة من الحمل، وتحديداً في الأشهر الثلاثة الأولى.

2- علاج مشاكل النفاش:

تعد العشبة مفيدة جداً للنساء في المرحلة التي تلي مرحلة الولادة، وخاصة في مجال وقف النزيف، كما تحد من الالتهابات التي تصيب الجهاز التناسلي، وتشفي الجروح الناتجة عن عملية الولادة، كما تعين على استعادة المظهر والقوام الخارجي للجسم بعد الولادة، وخاصة منطقة البطن.

3- علاج مشاكل المبايض:

تعالج العشبة مشاكل تكيس المبايض، وتقي من اضطرابات الدورة الشهرية، وتخفف من غزار الطمث، وتعالج النزيف المرافق لبعض الحالات.

4- ارتخاء الرحم:

ترخي عشبة رجل الأسد الرحم والبطن بعد عملية الولادة، أو عند حدوث الإجهاض المتكرر.

فوائد عشبة رجل الأسد للحامل:

ينصح الأطباء بعدم استخدام العشبة خلال فترة الحمل، وبشكلٍ خاص خلال الأشهر الأولى، لاحتوائها على خصائص تزيد نشاط الرحم، وبالتالي زيادة احتمالية حدوث النزيف في الرحم، وإجهاض الجنين، كما أنّها تحفّز الرحم وحدوث ولادة مبكرة.

أضرار عشبة رجل الأسد:

- حدوث حالات الولادة المبكرة أو الإجهاض عند الحامل، لأنّها تعتبر مادة منشطة لانقباضات الرحم.

- التسبب بحالات انفصال المشيمة قبل الولادة.

- حدوث النزيف الداخلي وخاصة نزيف الرحم.

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