تخلصي من تجاعيد تحت العين بهذه الطرق الطبيعية

نتيجة الإرهاق والتعب قد تظهر بعض علامات التجاعيد الصغيرة حول عينيك، وحتى لا تتريكها دون اعتناء، اتبعي هذه الوصفة السهلة لتخلصك نهائياً من هذه التجاعيد:

1- أولا طبقي 3 نقاط من زيت الزيتون على محيط ما تحت العين ودلكي المنطقة جيداً لتنشيط الدورة الدموية وترطيبها بأسلوب مثالي.

2-بعد الإنتهاء من التدليك، لا تتخلصي من الزيت بل اتركيه لليوم الثاني، لأنك عليك وضعه يومياً قبل النوم.

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3-وبعد الإستيقاظ من النوم، استعيني بمنشفة وبلليها بمياه الثلج، ثم طبّقيها على عينيك واتركيها لـ 3 دقائق على الأقل.

ستلاحظين إختفاء التجاعيد الصغيرة فور الإنتهاء من إزالة المنشفة، لذلك ننصحك بجعل هذه الطريقة علاجاً روتينياً للتخلص من التجاعيد المبكرة المحاطة بالعين، فتبقي دائماً متألقة بإطلالة مكتملة ومفعمة بالجمال والنضارة.

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