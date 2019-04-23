4 طرق لمنع التعرق الزائد تحت الإبطين

التعرق أسفل الإبطين قد يؤدي إلى الشعور بعدم الأمان في كثير من المواقف، فكونك تعلم أنك معرض للتعرق وظهور علامات أسفل إبطيك سيحد من نشاطك الإجتماعي، فلن تجرؤ مثلاً على رفع يديك للتلويح لأحدهم، ولن تجرب قط معانقة شريكك أو شخص مقرب إليك، فالأمر كالمجازفة بالنسبة لك.

إن علاج هذه المشكلة أمر ضروري، بل هو حاجة ماسة في نفسك، إيقاف التعرق تحت الإبطين سيزيد ثقتك بنفسك ،وسيبعد عنك الشعور بعدم الراحة، أغلب مضادات التعرق تقوم فقط بحجب رائحة العرق، دون أن تقدم أي حلول تفيد في علاج المشكلة بشكل نهائي، لدى لتتخلص من التعرق المزعج يجب عليك اتخاذ تدابير أكثر جدية.

1- استخدم مزيل العرق المناسب: استخدم المنتجات بشكل صحيح، قبل الخلود إلى الفراش ليلاً، خذ مزيل العرق أو مضاد التعرق وامسح به أسفل ذراعيك، ثم كرر نفس العملية في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم، وعند الاستحمام احرص على غسل منطقة الإبط بالماء والصابون، ثم اتركها لتجف جيداً قبل استخدام مزيل أو مضاد التعرق.

2- راقب عاداتك اليومية: استحم بشكل منتظم، أبقِ هذه المنطقة خالية من الشعر، تخلص من الوزن الزائد، ارتدِ "فنيلة" أسفل ملابسك.

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3- العلاجات المنزلية: الدراسات الحديثة تشير إلى ارتباط منتجات مضادات التعرق التي تحتوي على الألمنيوم بالإصابة بسرطان الثدي والتسبب بمشاكل أخرى، إلا أن الجدل ما يزال قائما حول هذا الموضوع، لهذا يلجا الكثير من الأشخاص إلى الحلول الطبيعية كونها الأكثر أماناً بنظرهم، السوق مقتض بمنتجات إزالة العرق الطبيعية، لكن لا مشكلة من استخدام المواد المنزلية لصناعة مزيل عرق خاص بك.

4- التدخلات الطبية: مثل حقن البوتوكس (Botox) كعلاج طويل المدى، حبوب مضادات الكولين، جراحة قَطع العصب الوُدِّي.

نصائح:

- عند استخدام مزيل العرق، اتركه ليجف قبل ارتداء الملابس.

- جرب استخدام بودرة التلك (بودرة الأطفال) مباشرة بعد الاستحمام، ضع القليل منها أسفل ذراعيك، فذلك قد يساعد في الحد من كمية العرق المفرزة.

- استخدام مزيل العرق قبل النوم له أثر كبير في إيقاف التعرق.

- ارتداء الملابس القطنية يقلل من إفراز العرق بشكل طبيعي.

- حلق شعر الإبطين يساعد كثيراً في التقليل من التعرق.

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