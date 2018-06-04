3 خلطات مجربة لبشرة بيضاء صافية في 10 ثوانٍ

البشرة الفاتحة حلم كل فتاة

البشرة الفاتحة حلم كل فتاة، حيث تبدأ بتجربة العديد من الوصفات واتباع بعض مستحضرات التجميل لتصل إلى هدفها، لذلك نعرض لك بعض الوصفات التي تحتوي على مكونات سهلة متوفرة بأي منزل لتفتيح وجهك والتخلص من البقع .

1- خلطة العسل وعصير ليمون الحامض: اخلطي في وعاء ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير ليمون الحامض وملعقة كبيرة من الحليب البودرة ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

وفي الخطوة التالية، ادهني المزيد على المناطق التي ترغبين تفتيحها في جسمك واتركيه لمدة 15 دقيقة تقريباً قبل غسله بالمياه الباردة، كرّري هذه الخلطة يومياً لتحصلي على نتائج سريعة.

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2- خلطة البرتقال والزبادي: اخلطي في وعاء ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون وملعقة كبيرة من الزبادي، في الخطوة التالية، ادهني المزيج على البقع السوادء واتركيه لمدة 20 دقيقة تقريباً قبل غسله بالمياد الباردة. كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

3- خلطة الدقيق وماء الورد: اخلطي في وعاء ملعقة كبيرة من الدقيق وملعقة كبيرة من ماء الورد بعد ذلك، ادهني المزيج على بشرتك واتركيه حتى يجف قبل غسله بالمياه الباردة. كرري هذه الخلطة يومياً لتحصلي على نتائج مذهلة.

*حرر عن المصدر.

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