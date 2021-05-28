الغدة الدرقية عبارة عن عضو صغير يشبه الفراشة يقع في مقدمة العنق ويلتف حول القصبة الهوائية، أصغر في المنتصف بجناحين عريضين يمتدان حول جانب الحلق.

وتتحكم الغدة الدرقية في عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك من خلال عدد قليل من الهرمونات المحددة، يتم إنشاء هذه الهرمونات بواسطة الغدة الدرقية، وتخبر خلايا الجسم عن مقدار الطاقة التي يجب استخدامها، وعندما تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح؛ فإنها ستحافظ على الكمية المناسبة من الهرمونات للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لديك بالمعدل الصحيح، ومع استخدام الهرمونات، تخلق الغدة الدرقية بدائل.

وعندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، يمكن أن تؤثر في الجسم بالكامل، فإذا كان جسمك يفرز الكثير من هرمون الغدة الدرقية؛ يمكن أن تُصابي بحالة تُسمى فرط نشاط الغدة الدرقية.

أما إذا كان جسمك يفرز القليل جداً من هرمون الغدة الدرقية؛ فإن هذا يُسمى قصور الغدة الدرقية، وكلتا الحالتين خطيرتان وتحتاجان إلى العلاج من قبل طبيب.

نطلعكم في الآتي على طرق علاج نشاط الغدة الدرقية، بحسب طبيب استشاري أمرض الغدد الصماء.

أعراض نشاط الغدة الدرقية

هناك مجموعة متنوعة من الأعراض التي قد تواجهينها إذا كنت مصابة بمرض الغدة الدرقية. وغالباً ما تكون أعراض حالة الغدة الدرقية مشابهة جداً لعلامات الحالات الطبية الأخرى ومراحل الحياة، وقد يجعل ذلك من الصعب معرفة ما إذا كانت أعراضك مرتبطة بمشكلة في الغدة الدرقية أو بشيء آخر تماماً.

يمكن تقسيم أعراض مرض الغدة الدرقية إلى مجموعتين؛ تلك المتعلقة بوجود الكثير من هرمون الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)، وتلك المتعلقة بقلة هرمون الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية).

يمكن أن تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:



المعاناة من القلق والتهيج والعصبية.

مشكلة في النوم.

خسارة الوزن.

تضخم الغدة الدرقية.

الإصابة بضعف العضلات والرعشة.

عدم انتظام أو توقف الدورة الشهرية.

الشعور بالحساسية تجاه الحرارة.

وجود مشكلات في الرؤية أو تهيج في العين.

علاج نشاط الغدة الدرقية

يمكن علاج نشاط الغدة الدرقية بعدة طرق، ومنها:

- إذا كانت المرأة غير حامل؛ يُفضل لها طرق علاج لفترات قصيرة، كي لا يؤدي إلى حالات مرضية كجحوظ العينين، وهو أمر غير مستحب؛ لأنه يسبب تشوهاً لوجهها، كما أنه يحتاج لعلاج مكثف.

- العلاجات بالحبوب المثبطة أو المضادّة للغدة الدرقية مثل "كارب نيدازول"، ويُعطى بكميات محددة تصل إلى 60 مليغرامأً في اليوم، إضافة إلى مضادات بيتا؛ لأنها مهمة جداً لحالات الخفقان ورجفة اليدين.

- العلاج باليود المشع؛ فهو رقم واحد عالمياً، وهو عبارة عن إعطاء جرعة يود مع كمية من الماء أو كبسولة، مرة واحدة يومياً.

- العلاج بالجراحة، إذا وجد الأطباء أن الغدة الدرقية كبيرة أو متضخمة جداً.

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