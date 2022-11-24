علم البرازيل 6 تصميم جذابة لأظافرك هل أنتِ مشجعة متحمسة لفريق البرازيل؟ إذا كانت الإجابة نعم، فهذه التصاميم سوف تعجبك، وهي سهلة وجميلة وجذابة، وجاءت في الوقت المناسب، لأن مباراة البرازيل في كأس العالم مونديال قطر 2022 ستكون حماسية الليلة، وأنت بحاجة الى تكوني مستعدة لها من ملابسك ولحد أظافرك.

كأس العالم فرصة لطلاء أظافرك بأعلام الدول المشاركة

علم البرازيل 6 تصاميم جذابة لأظافرك

ألوان علم البرازيل

ألوان علم البرازيل اللون الأخضر هو رمز للنباتات والحيوانات في البرازيل ، واللون الأصفر يمثل الذهب ، والكرة الأرضية الزرقاء والنجوم ترمز إلى سماء الليل المليئة بالنجوم البيضاء والأبراج والتي تمثل أيضًا ولايات البلد . حيث ترمز النجوم الـ 27 للعلم بشكل جماعي إلى 26 ولاية في البرازيل ومقاطعتها الفيدرالية. على عكس النجوم الموجودة في علم الولايات المتحدة ، لم يتم تعديل تلك الموجودة في العلم البرازيلي تلقائيًا عندما تم رفع الأقاليم الفردية إلى دولة. أما الكلمات المكتوبة في المنتصف تترجم من البرتغالية إلى "النظام والتقدم "، وهو الشعار الوطني للبرازيل.

علم البرازيل 6 تصاميم جذابة لأظافرك

ماذا يعني الماس على العلم البرازيلي؟

مثل كل الأعلام ، هناك معاني محددة وراء ألوان العلم البرازيلي. يمثل اللون الأخضر عائلة بيدرو الأول ، أول إمبراطور للبرازيل. الماس الذهبي يمثل عائلة ماريا ليوبولدينا ، زوجة بيدرو الأول.

المصدر: بريتانيكا ، جامعة فاندربيلت

الآن وقد تعرفتي على الألوان والمعاني، يمكنك اختيار أما التصاميم الدقيقة بالعلم وتفاصيله أو الألوان الحيوية أو لمسة من الألوان فقط.

أنت بحاجة إلى:

عيدان للرسم

طلاء باللون الأصفر

طلاء باللون الأخضر

طلاء باللون الفضي

طلاء باللون الذهبي

طلاء شفاف

مزيل طلاء

قطن

رسومات جاهزة إذا ستكيرات

الطريقة:

عند اختيار التصميم المناسب يمكنك اتباع الشكل النهائي لعمل التصميم المرغوب به أو يمكنك الاستعانة بصديقة لرسم الاشكال المفصلة.

التصميم الأول

2. التصميم الثاني

3. التصميم الثالث

4. التصميم الرابع

5. التصميم الخامس

6. التصميم السادس

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