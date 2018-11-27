الكرنب أحد الخضروات الورقية الخضراء التي تحمل العديد من الفوائد الصحية

الكرنب الأجعد أو قنبيط سائب الأوراق أحد الخضروات الورقية الخضراء التي تحمل العديد من الفوائد الصحية، هو نوع من أنواع الكرنب الذي تُصنف أنواعه في مجموعة أسيفالا للنباتات المستنبتة، تتخذ أوراقه اللون الأخضر أو الأرجواني، كما أن أوراقه الوسطى لا تُشكل رأسًا، وهو أقرب في شكله إلى الكرنب البري منه إلى أشكال الكرنب المألوفة. تضم فصيلة الكرنب الزيتي مجموعة كبيرة من الخضروات منها: البروكلي، والقرنبيط، والملفوف الأخضر، وبراعم القرنبيط. وتحوي مجموعة أصناف النباتات المستنبتة أسيفالا أيضًا سبرينج جرينز وكولارد جرينز، وهما نوعان من أنواع الكرنب الزيتي التي تتشابه من الناحية الجينية.

في هذا المقال سنتحدث عن 7 نصائح لإنجاح رجيم المفلوف، وأهمها:

1- يُفضّل عمل كميّة كافية من حساء الملفوف والاحتفاظ بها في الثلاجة حتّى لا تضطر السيدة لتناول شيء آخر عندما لا تجده جاهزاً.

2- عدم البدء بنظام الحمي في أول أيام الأسبوع، حيثُ تعتبر هذه الطريقة من الحيل النفسية لإظهار أن الأسبوع قصير.

3- الإكثار من شرب الماء من وقتٍ لآخر. غضافة أنواع التوابل التي ترغب بها السيدة والتي تُعزّز عمليّة حرق الدهون كجوزة الطيب، والزنجبيل المبروش. يُفضل تناول الحساء ساخناً.

4- تناول الخضروات والفواكه الطازجة والتي لا تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية.

5- ممارسة التمارين الرياضية مدة نصف ساعة على الأقل بعد تناول وجبة الطعام كرياضية المشي، وركوب الدراجات الهوائية.

6- تجنب الجلوس والنوم لساعات طويلة، وكذلك تجنب استعمال المصعد الكهربائي.

7- عدم الإكثار من تناول الحلويات والنشويات واستبدالها بالفواكه، وشاي الأعشاب المحلى بالقيل من السكر أو العسل.

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