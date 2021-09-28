من فوائد الفطر أنه يحتوي على كمية كبيرة من المعادن التي تشمل كل من: حمض الفوليك، والحديد، والزنك، والمنغنيز، والفسفور، والبوتاسيوم، والنحاس، والسيلينيوم. يحتوي على مضادات أكسدة قوية، مثل: إرغوستيرول (Ergosterols). يساعد في السيطرة على الأمراض المزمنة. يعمل على تعزيز مناعة الجسم.

أما فوائد السبانخ تساعد على تقوية جهاز المناعة عمومًا وتساعد على محاربة الالتهابات والعدوى باحتوائه على فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ك، وفيتامين هـ والتي تعد من مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة.

أما فوائد البطاطس فهي مهمة لصحة العظام الحديد، الفسفور، الكالسيوم، المغنيسيوم والزنك في البطاطس، وتحافظ على صحة القلب محتوى البطاطس من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6، إلى جانب نقص الكوليسترول، كلها تدعم صحة القلب.

فطر سبانخ بالبطاطس تناسب الأطفال عمر 8 شهور

مقادير فطر سبانخ بالبطاطس:

حبة بطاطس متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة إلى مكعبات كبيرة

½: كوب سبانخ منظّف

طريقة تحضير فطر سبانخ بالبطاطس:

توضع البطاطس والسبانخ في قدر

ثم تُغطى بالماء وتُطهى على نار متوسطة حتى تنضج البطاطس.

ثم يُرفع عن النار ويُصفى ويُمزج البطاطس مع السبانخ حتى تمتزج المقادير تمامًا وتحصل على قوام العصيدة.

إذا لزم الأمر لتسهيل الخلط أضف القليل من ماء الطهي، وصحتين وعافية.

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