البوابة - يوم التأسيس السعودي مناسبة مميزة ويتم الاحتفال بها سنوياً في 22 فبراير من كل عام، وذلك تقديراً لدورها الفعال وتضحياتها في بناء الأجيال والوطن، وفي جميع المهام التي تتولاها دون استثناء، وبمناسبة هذا اليوم نقدم لكِ سيدتي فعاليات ليوم المرأة التأسيس السعودي يمكنك فعلها في الأردن.

فعاليات ليوم التأسيس السعودي يمكنك فعلها في الأردن

تناول وجبة الإفطار في بلوفيج Blue Fig

في يوم التأسيس السعودي ابدأي نهارك مع تناول أطيب ترويقة مميزة وشهية في بلوفيج Blue Fig، مثل المناقيش والسلطات والساندويشات المميزة، التي تزودك بالطاقة والحيوية في الصباح، حيث يتميّز بلو فيج بأجوائه المريحة التي تناسب العائلات والأصدقاء و يجمع ثقافات العالم المتنوعة بطريقة أكثر من إبداعية، بالإضافة إلى تقديم الأطباق المتنوعة والحلويات والمشروبات الباردة والساخنة والمناسبة لوجة الإفطار والغذاء والعشاء أيضاً، ويمكنكِ ايضا الذهاب فقط لتناول القهوة مع الكيك المميز بطعم لا يقاوم.

دللي نفسك مع حمام وسبا دينيز Deniz Bath & Spa

عزيزتي المرأة في يوم التأسيس السعودي قومي بزيارة حمام وسبا دينيز Deniz Bath & Spa والذي يقع في شارع مكة عند تقاطع دوار الكيلو، حرري نفسك من أي ضغوطات أو توتر من الحياة وعيشي اللحظة مع تجربة الاسترخاء والراحة مع جلسة مساج على يد أفضل المختصين، ويمكنكِ عمل الحمام لقضاء وقت مميز مليء بالراحه والاستجمام ولا تنسي تدليل نفسك بعمل جلسة مناكير وبدكير مميزة لتكوني الأجمل اليوم وكل يوم في حمام وسبا دينيز.

شرب القهوة أو الشاي في فندق ريتز كارلتون

في يوم التأسيس السعودي استمتعي بقضاء وقت ممتع خلال فترة ما بعد الظهيرة لشرب الشاي أو قهوة مع أصدقائك أو حتى مع نفسكِ في فندق ريتز كارلتون بمشاهدة إطلالة بانورامية ساحرة ومتفردة تكشف معالم مدينة عمّان بأكملها، في قلب العاصمة عمّان الجميلة.

ويتكون فندق ريتز كارلتون من 20 طابقاُ، على مساحة بناء إجمالية تقدّر بحوالي 53,000 متر مربع، ويتألف المبنى من 90 شقة سكنية مخصصة للبيع، وتتنوع من حيث المساحة، ويتراوح عدد غرف النوم في كل شقة من غرفة إلى أربعة غرف، إلى جانب شقتين دوبلكس "بنتهاوس" في أعلى المبنى.

الذهاب إلى منتجع مونتين بريز في السلط Mountain Breeze Resort

من أجمل فعاليات ليوم التأسيس السعودي يمكنك فعلها في الأردن هو التمتع بالأنشطة العائلية الخارجية والعودة إلى أحضان الطبيعة، يعتبر منتجع مونتين بريز أو ما يسمى " منتجع نسيم الجبل" Mountain Breeze Resort هو وجهتك المثالية سواء في فصل الصيف أو الشتاء، ويقع هذا المنتجع في الريف قرب السلط على بعد 41 كم من آثار جرش وعلى بعد 34 كم من وسط عمان ويقدم إطلالات على جبال جلعاد المجاورة، ويضم منتجع مونتين بريز في السلط الكثير من التراسات الخارجية مع إطلالات رائعة على الحدائق والغابات ويمكن للضيوف الاستمتاع بتناول وجبة الإفطار أو الغذاء أو حتى العشاء في المطعم العالمي أو تناول مشروب بارد أو ساخن في البر مع مشاهدة منظر الغروب الساحر بين الجبال.

بمناسبة يوم التأسيس السعودي.. دعاء لأهل السعودية

قصائد عن يوم التأسيس السعودي

رسائل تهنئة يوم التأسيس السعودي 2023