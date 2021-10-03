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فعاليات مهرجان المناطيد في وادي رم  2021

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 07:34
فعاليات مهرجان المناطيد في وادي رم  2021
فعاليات مهرجان المناطيد في وادي رم  2021

بدأت "مناطيد الأردن بالتحليق في سماء المثلثل الذهبي "العقبة،وادي رم، البترا" في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وأكد الكابتن حسين القضاة أن رحلة سياحة المناطيد بدأت في وادي رم في 1 أكتوبر/ تشرين الأول ولغاية 3 أكتوبر/تشرين الأول لتحلق يوم الإثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول في سماء البترا وتنهي جولتها الجوية يوم الثلاثاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول في العقبة.

فعاليات مهرجان المناطيد في وادي رم  2021

وأضاف حسين القضاة أن سبل السلامة العامة كافة كانت موجودة في موقع المهرجان إذ جهزت الإدارة مستشفى ميدانيا كاملا وطائرة إخلاء وسيارات إسعاف تحسبا لحدوث أي طارئ إضافة إلى ملء غاز المنطاد بعيدا عن تجمع السياح لتكون كافة سبل السلامة العامة موجودة في المهرجان.

فعاليات مهرجان المناطيد في وادي رم  2021

وأشار القضاة إلى أن أسعار دخول المهرجان مناسبة للجميع وتبلغ 25 دينار تشمل وجبة غداء وحضور كافة الفعاليات المقامة فيه والتي تبدأ منذ الساعة السادسة والنصف صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً.

سعر المناطيد في وادي رم

سعر المناطيد في وادي رم حيث يبلغ سعر جولة المنطاد الحر التي تجوب سماء رم ساعة كاملة على ارتفاع يصل إلى 5 آلاف قدم (1500 متر) 100 دينار ليصل سعرها إلى مشاركي برنامج "أردننا جنة" 70 دينار، كما هنالك رحلة المنطاد المربوط والذي يصل ارتفاعه الى 100 قدم بسعر 30 دينارا ولمشاركي برنامج "أردننا جنة" بـ 20 دينار.

وأكد القضاة أن من 25 إلى 40 منطادا ذات جودة عالية وعلى مستوى عالمي ستزين سماء المثلث الذهبي الأسبوع المقبل.
وأضاف أن سياحة المناطيد سياحة لها روادها ومتابعوها وستكون نوعا جاذبا للسياحة والسياح من مختلف دول العالم وسياحة المناطيد شكل من أشكال التسويق والترويج لزيارة المملكة.

وأعلن مهرجان "المناطيد الأردني" عن انطلاق النسخة الأولى من المهرجان الذي سيقام في الفترة بين 1 إلى 5 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في منطقة المثلث الذهبي "وادي رم، البتراء، العقبة".

وقالت إدارة المهرجان بمؤتمر صحفي عقدته في عمان مؤخرا، إن المهرجان سيكون الأول ضمن سلسلة من المهرجانات المتميزة للمناطيد فوق سماء الأردن.

وادي رم واد سياحي طبيعي يقع جنوب الأردن على بعد 250 كيلو متر جنوب العاصمة عمان و70 كيلومتر شمالي مدينة العقبة الساحلية بالقرب من الحدود الأردنية السعودية.

تبعد وادي رم عن عمان 3 ساعات 49 دقيقة (٣٢٠٫١ كم) عبر الطريق الصحراوي

تستخدم هوليوود وادي رم "وادي القمر" لتصوير مشاهد مشابهة لكوكب المريخ يأخذك الموقع- بحد ذاته- في أجواء خيالية أو حكاية عربية.

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  • ‪Bedouin Nights Camp‬
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  • وادي روم دزرت آيز
  • وادي رم زين للسياحة
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  • ‪Real Bedouin Experience Tours & Camp‬
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