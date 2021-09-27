في يوم السياحة العالمي تعرف على المطاعم السياحية في اسطنبول 2021

يحتفل العالم في يوم السياحة العالمي World Tourism Day كل عام في 27 سبتمبر وهو يوم يعزز الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة والمساهمة التي يمكن أن يقدمها القطاع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة "موقع البوابة" يقدم لكم أفضل المطاعم السياحية في اسطنبول بما انها منطقة سياحية مناسبة في فصل الخريف.

تتميز السياحة في اسطنبول بوجود افضل واجمل الاماكن السياحية والترفيهية من حدائق ومتاحف وشواطئ مما يجعل اسطنبول من افضل مدن السياحة في تركيا.

وما يميز اسطنبول بانها كانت عاصمة لدول وامبراطوريات عديدة كان اخرها الدولة العثمانية مما جعلها غنية بالمعالم الرائعة. مدينة اسطنبول الرائعة غنية بوجود اهم الاماكن السياحية والمطاعم والتي تمتد اسطنبول على مدى قارتين وهي من المدن التركية الأكثر زيارة. وتحتوى المدينة على العديد من المتاحف والحدائق والشواطئ والفنادق الرائعة.

قائمة أفضل مطاعم يمكنك زيارتها في اسطنبول بتركيا

مطعم الكجي صابيحاتن Balukçi Sabahattin.

مطعم غيريتلي Giritli.

مطعم يني لوكانتا Yeni Lokanta.

مطعم اسيتان Asitane.

مطعم سانت ريجيس براشيري St. Regis brasserie.

مطعم توباز Topaz.

مطعم المدينة Almadina.

مطعم إليوس للأسماك Eleos.

أفضل المطاعم السياحية في اسطنبول

مطاعم سياحية في اسطنبول مطعم ليب اى ديريا ريتشموند

مطعم ليب اى ديريا ريتشموند يعتبر واحد من المطاعم ذات البُعد الأرستقراطي الذي يسم معظم مناطق إسطنبول وأماكنها الفارهة. انعمي بوجبة عشاء تقليدية في هذا المطعم الذي قليلاً ما يتكرر على مستوى عالمي.

يقع هذا المطعم على سطح فندق ريتشموند، ويوفر لزائريه إطلالة رائعة لا تقارن على مدينة اسطنبول ما يجعله واحداً من أفضل المطاعم المميزة والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الزائرين والسكان المحليين على حد سواء، كما أن لقائمة هذا المطعم من الأطباق الشهية دوراً كبيراً في جذب السائحين، حيث يعتمد على تقديم مجموعة متنوعة من المأكولات التركية اللذيذة، بما في ذلك شيش لحم الضأن مع الخوخ ودبس الرمان، والأرز المتبل مع المكسرات والصنوبر، وهناك أيضاً المأكولات البحرية مع سمك السلمون، والحبار والروبيان، ناهيك عن قائمة السلطات الشرقية والغربية الرائعة.

مطاعم سياحية في اسطنبول مطعم تغرا

إن كنتِ من عشاق الأجواء البحرية، فستجدين ضالتكِ في هذا المطعم، الذي يقدم أطباقاً من المطبخ التركي الشهير، ضمن أجواء بالغة الرفاهية وبمحاذاة البحر. مثالي للمواعيد الغرامية التي لا تُنسى.

مطاعم سياحية في اسطنبول مطعم سيا سوفراسي

مطعم سيا سوفراسي يتميز مطعم سيا سوفراسي بقائمة طعام عديدة وتم وضع فقط جزء منها لأنها كثيرة أنصح المسافر إلى أسطنبول بأن يزور هذا المطعم لأنه مميز بما يقدمه من أكلات شعبية شهية لمرتاديه وما يميزه هو قائمة الطعام المتعددة يقع في شارع غونيسليباتشي 48 ، إسطنبول

إن كنتم من عشاق تناول الكباب والأطباق التركية المشهورة ببروتينها العالي وأجوائها الشرقية، فحتماً سيكون هذا المطعم من أفضل ما تختارين.

مطاعم سياحية في اسطنبول مطعم ميموليت

مطعم ميموليت يتميز بديكورات ساحرة وأجواء باذخة، ستنعمين بوجبة تركية مميزة في هذا المطعم، الذي يصلح للمواعيد الشخصية وكذلك مناسبات العمل والأجواء الوظيفية.

مطاعم سياحية في اسطنبول مطعم سان سيت جريل و بار

يتميز مطعم سان سيت جريل و بار بإطلالة أكثر من ساحرة، ستتمتعين بالمذاق التركي الشهير للأطباق، بالإضافة للطيف الواسع من الأطباق العالمية المميزة، وفي أجواء بالغة الأناقة والرفاهية.

مطاعم سياحية في اسطنبول مطعم اسطنبول 360

مطعم اسطنبول 360 إن كنت ِترغب بأن تحظي بجلسة خارجية مميزة وبأطباق تركية على سوية عالية، فعليكِ بهذا المطعم التركي المميز في إسطنبول، والذي يصلح للأجواء الشخصية والعملية في آن واحد.

مطاعم سياحية في اسطنبول مطعم كيزكوليسي

مطعم كيزكوليسي هو مطعم برج الفتاة ويعد أرقى المطاعم في اسطنبول حيث يختص بتقديم الأكولات التقليدية والمحلية المتنوعة.

يقع مطعم كيزكوليسي على جزيرة تقع في نقطة التقاء قارة آسيا بـ اوروبا، على بحر مرمرة ويرجع تاريخ هذه الجزيرة الى مايقارب 2500 سنة

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مطعم Balukçi Sabahattin.

مطعم Giritli.

مطعم Yeni Lokanta.

مطعم Asitane.

مطعم St.

مطعم توباز Topaz.

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مطعم إليوس للأسماك Eleos.

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