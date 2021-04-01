فوائد البطيخ للحامل لا تعد ولا تحصى، ويعد البطيخ الأحمر أو ما يعرف بالحبحب فاكهة الصيف بامتياز، وتناول البطيخ الأحمر يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، والحماية من الجفاف، وخفض درجة حرارة الجسم، وضغط الدم، إذ أن ما يقارب 92% من حبة البطيخ الأحمر هو عبارة عن ماء.

يحتوي البطيخ على فيتامين أ، وفيتامين ج، والثيامين أو ما يسمّى بفيتامين ب1، بالإضافة إلى البوتاسيوم، والمغنيسيوم وهي عناصر مُهمة لنمو الجنين، كما أن البوتاسيوم يلعب دور في توازن الماء في الدم والأنسجة لدى المرأة الحامل، كما يُعدّ البطيخ من الفواكه الغنيّة بالليكوبين واللوتين وهما من مُضادات.

فوائد البطيخ للحامل

البطيخ للحماية من احتباس السوائل وعلاجه

إن تناول البطيخ بانتظام يساعد على تصريف السوائل الزائدة من جسم الحامل وعلاج الحالة أو حتى الوقاية من الإصابة بها من الأصل.

البطيخ لحل لغثيان الصباح

تناول البطيخ بانتظام يساعد الحوامل اللواتي يعانين من غثيان الصباح، لا سيما في الأسابيع الأولى من الحمل، وذلك عبر تناول كوب من عصير البطيخ الطازج يوميًا كل صباح.

البطيخ لحماية الحامل من تصبغات الجلد

مشاكل البشرة تكثر خلال فترة الحمل، ومع التغيرات الهرمونية قد تصبح البشرة باهتة وجافة، ومن فوائد البطيخ للحامل أنه يساعد على تخليص جسمها من السموم والحفاظ على بشرتها نضرة وصحية طوال الوقت.

البطيخ لمحاربة إمساك الحمل

الإمساك خلال فترة الحمل هي أحد المشاكل المنتشرة والتي قد تعاني منها المرأة، لذا فإن تناول البطيخ خلال الحمل أحد الأمور الموصى بها لهذه الحالات تحديدًا.

إذ يساعد محتوى البطيخ العالي من الألياف والماء على تعزيز حركة الأمعاء وحجم البراز وتسهيل حركته خارج الجسم لتخليص الحامل من الإمساك المزعج.

البطيخ لتخفيف حرقة المعدة والحموضة

بسبب التغييرات الهرمونية والجسدية العديدة التي تمر بها المرأة خلال فترة الحمل، فإن هذا قد يتسبب لها بنوع من الحموضة والحرقة في المعدة.

من فوائد البطيخ للحامل أنه يساعدها إلى حد كبير في التخلص من هذه المشاكل وتحسين الوضع الصحي لجهازها الهضمي بشكل عام.

البطيخ لتقليل التشنجات العضلية للحامل

إن تناول البطيخ بانتظام يساعد الحامل على مقاومة التشنجات العضلية التي قد تحصل في جسمها نتيجة التغيرات الهرمونية المستمرة.

البطيخ لتعزيز تكوين عظام الجنين

يساعد البطيخ كذلك على تعزيز وتقوية عظام الجنين أثناء نموه في الرحم، وذلك بسبب غنى البطيخ بالكالسيوم والبوتاسيوم.

البطيخ لتحسين مناعة الحامل

أثناء فترة الحمل تحتاج المرأة لتوفير كافة العوامل التي تساعد على تقوية مناعتها، لأن جسمها هنا يكون بحاجة لتوفير الحماية من الأمراض لها ولجنينها كذلك على حد سواء، حيث تنخفض قوة جهاز المناعة بشكل عام خلال الحمل، وهو أمر طبيعي، لذا فإن تناول أغذية، مثل: البطيخ يعد أمرًا هامًا لتحسين مناعتها، وذلك بسبب غنى البطيخ بمادة الليكوبين التي يحتاجها جهاز المناعة.