فوائد السفرجل الصحية والجمالية

فوائد السفرجل عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول السفرجل لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

السفرجل نوع من أنواع الفاكهة يشبه في شكله التفاح والإجاص، والمفيدة في مكافحة الفيروسات وتعزيز المناعة.

يحتوي السفرجل على نسبة عالية من المعادن المختلفة كالحديد والنحاس والزنك وغيرها من العناصر الضرورية لإنتاج كريات الدم الحمراء، وعندما يكون إنتاج هذه الكريات مرتفعاً، فإن الدورة الدموية يزداد نشاطها، مما يزيد من تدفق الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ويزداد تدفق الدم للجلد وفروة الرأس، فيحفز من نمو بصيلات الشعر.

يعد السفرجل معالج البشرة من البثور وحب الشباب، وتصبغات الجلد ومن الكلف، ويُنقّي السفرجل البشرة من الأوساخ والأتربة والشوائب، ويزيل خلايا الجلد الميتة، ويُساهم السفرجل في معالجة البشرة من حروق الشمس.

يُستخدم السفرجل كدهان موضعي للبشرة لمعالجة مشكلة الحكة، وله القدرة على الإسراع من عملية شفاء الجروح.

يحتوي السفرجل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعمل على تنقية البشرة ، كما تقلل الضرر الذي تسببه الجذور الحرة وعليه فيمنع تكون التجاعيد ويحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية ويحسن المظهر العام للبشرة لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي .

السفرجل يعتبر مصدر جيد للحديد الذي قد يؤدي نقصه في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم، لذا فتناول السفرجل كأحد حصص الفواكه الموصى بتناولها يوميًا إلى جانب التغذية السليمة والمنوعة، قد يساعد في سد النقص وعلاج المشكلة.

يحتوي السفرجل على نسبة عالية من البكتين، والذي يعد نوع من الألياف المهم توافرها لصنع المربى والهلام، فهو المسؤول عن تكون الصلابة والهيكل للهلام عن طريق التفاعلات الكيميائية التي تحدث مع المواد الحمضية والسكر.

يعمل السفرجل كرافع مناعة ضد الرشح والأنفلونزا، بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، ولا يؤكل السفرجل إلا ناضجاً ويفضل تناوله مشوياً بالفرن، ما يسهم في تخفيض نسبة السكر لدى مرضى السكري.

يعالج الكبد ويحد من امراض العين، حيث يعتبر الاستخدام المنتظم للسفرجل مفيد لأولئك الذين يعانون من أمراض الكبد والعين ففي الصين وتستخدم بذورالسفرجل المغلية لعمل كريم للعين والذى يستخدم فى تهدئة مشاكل العين والتهاب الحلق والتهاب الأغشية المخاطية.

وتتميز فاكهة السفرجل وبذوره بقدرته على شفاء العديد من الأمراض، وهو غني بالفيتامينات والمعادن وألياف البكتين.

القيمة الغذائية للسفرجل

تحتوي ثمرة السفرجل على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الأساسية بالإضافة إلى الألياف الغذائية، مما يجعل من السفرجل خيارًا غذائيًا جيدًا يضاف إلى النظام الغذائي، وتحتوي ثمرة واحدة من السفرجل بوزن ما يقارب 92 غرامًا على الآتي سعر حراري: 52 الدهون: 0 البروتين: 0.3 غرام كربوهيدرات: 14 غرامًا الألياف: 1.75 غرام فيتامين سي: 15% من الاحتياج اليومي ثيامين: 1.5% فيتامين ب6: 2% النحاس: 13% البوتاسيوم: 4% الحديد: 3.6% المغنيسيوم: 2%

فوائد السفرجل للبشرة

من فوائد السفرجل للبشرة يساعد في التمتع ببشرة صحية ونضرة وذلك لارتفاع نسبة مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة فى السفرجل.

السفرجل يقلل من ظهور التجاعيد، كما وتساعد في حماية البشرة من آثار الأشعة فوق البنفسجية.

من فوائد السفرجل للبشرة يُحافظ على امتلاء البشرة وحيويّتها بسبب احتوائه على الكولاجين الضّروري لمقاومة التجاعيد بفعل عوامل التقدّم بالسّن.

من فوائد السفرجل للبشرة يُساهم في تفتيح لون البشرة وتوحيد لون الجلد.

من فوائد السفرجل للبشرة يُعالج البشرة من البثور وحب الشباب، وتصبغات الجلد ومن الكلف.

من فوائد السفرجل للبشرة يُنقّي البشرة من الأوساخ والأتربة والشوائب، ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يُساهم السفرجل في معالجة البشرة من حروق الشمس.

يُستخدم كدهان موضعي للبشرة لمعالجة مشكلة الحكة، وله القدرة على الإسراع من عملية شفاء الجروح.

يحتوي السفرجل على نسبة عالية من فيتامين جيم الذي يحسن من مظهر البشرة، كما أن هرس ثمرة السفرجل ووضعه على الجلد يمكن أن يسهم في حل بعض المشاكل الجلدية.

من فوائد السفرجل للبشرة يُحسِّن من مظهر البشرة، لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين "ج".

يُساعد السفرجل على حماية البشرة من آثار الأشعّة فوق البنفسجية عند التعرّض للشمس.

تعمل مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة فى السفرجل، على حماية خلايا البشرة من التّلف، لإحتوائه على مضادّات الأكسدة التي تُسبّب بشيخوخة الجلد، المتمثّلة بالتجاعيد، والخطوط الرّفيعة حول العينين، وزوايا الفم.

من فوائد السفرجل يُرطّب البشرة يُغذّي البشرة، ويمنحها الحيويّة والنّضارة، لإحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، خاصّةً فيتامين ج، الضّروريّ لصحّة خلايا البشرة.

من فوائد السفرجل يُرطّب البشرة يُحفّز خلايا البشرة على الإنقسام الذي يؤدي إلى تسرّع في عمليّة إلتئام الجروح، والحروق، وتخفيف حدّة النّدبات النّاتجة عن الحبوب، وتمدّد الجلد النّاتج عن التغيّرات المفاجئة والسّريعة في الوزن.

من فوائد السفرجل يُرطّب البشرة، ويحافظ على مرونة الجلد التي تقي البشرة من الجفاف وظهور التشقّقات.

فوائد السفرجل للمرأة

من فوائد السفرجل للبشرة يُعالج البشرة من البثور وحب الشباب، وتصبغات الجلد ومن الكلف.

من فوائد السفرجل للبشرة يُنقّي البشرة من الأوساخ والأتربة والشوائب، ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يُساهم السفرجل في معالجة البشرة من حروق الشمس.

يُستخدم فاكهة السفرجل كدهان موضعي للبشرة لمعالجة مشكلة الحكة، وله القدرة على الإسراع من عملية شفاء الجروح.

فاكهة السفرجل تحتوي على كمية جيدة من الألياف، تساعد الحامل في التخلُّص من التلبُّكات المعوية والإمساك والإسهال.

تحتوي فاكهة السفرجل على البوتاسيوم، فيحافظ على ضغط الأم ويقيها من التعرُّض لتسمم الحمل.

تحتوي على فيتامين "أ" المهم لنمو الجنين، بما في ذلك تطور القلب والرئتين والكلى والعينين والعظام، بالإضافة إلى الدورة الدموية والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي، كما أنه يعمل على إصلاح أنسجة الأم بعد الولادة.

تحتوي السفرجل على حمض الفوليك الذي يساعد في وقاية الجنين من التشوُّهات.

يعتبر السفرجل من أفضل الفواكه التي تعمل على المحافظة على وزن الجسم وتحسن عملية الهضم، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف فيمد الجسم بالطاقة، كما أن به نسبة مرارة والتي تساعد في حرق الدهون .

يساعد السفرجل في التخلص من احساس الغثيان و القئ ، كما انه يعتبر من المطهرات الطبيعية للمعدة والتي تساعد في علاج قرح المعدة والتهابات الأثنى عشر، كما يساعد السفرجل في علاج حالات الإسهال الحادة .

السفرجل من الفواكه الغنية بالحديد الذي يساعد في تعزيز خلايا الدم الحمراء في الجسم وبالتالي يعتبر علاج قوي للأنيميا وفقر الدم الذي ينتشر بين كثير من الناس خاصة النساء بسبب فقدان الدم الشهري لديهم عند نزول الدورة الشهرية، فيعمل السفرجل على تعويض هذه الدماء .

السفرجل من الأغذية الغنية بالألياف الطبيعية والتي تساعد في خفض نسب الكوليسترول في الدم وتنظيف الشرايين والأوردة من ترسبات الكوليسترول، فيساعد بذلك في توسيع مجري الدم مما يوصل الدم لأطراف الجسم البعيدة، وينشط الدورة الدموية .

يساعد السفرجل بما يحتويه من بروتينات و معادن و فيتامينات في رفع كفائة جهاز المناعة في الجسم والقدرة على مواجهة الأمراض والفيروسات، ويزيد من كفائة وحيوية الجسم .

أكل السفرجل يؤثر إيجابياً في إظهار الطفل بمظهر الجمال وأن يصفي لونه ويطيب رائحته ويحسن.

يعالج الكبد ويحد من امراض العين، حيث يعتبر الاستخدام المنتظم للسفرجل مفيد لأولئك الذين يعانون من أمراض الكبد والعين ففي الصين وتستخدم بذورالسفرجل المغلية لعمل كريم للعين والذى يستخدم فى تهدئة مشاكل العين والتهاب الحلق والتهاب الأغشية المخاطية.

فوائد أخرى للسفرجل

من فوائد السفرجل للبشرة يُنقّي البشرة من الأوساخ والأتربة والشوائب، ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يُساهم السفرجل في معالجة البشرة من حروق الشمس.

يسهم السفرجل بقيمته الغذائية في علاج الإسهالات المتكررة، خصوصاً لمن يعاني حساسية مشتقات القمح، حيث تعمل المواد «العفصية» على منع الإسهال.

يفيد السفرجل في علاج تقرحات المعدة ليتمكن من بناء الأغشية المتهتكة، ويسهم في تخفيف حالة حموضة المعدة.

يفيد في تنظيف الكبد والكلى ويسهم في منع فيروس الكبد الوبائي من الانتشار.

يعمل السفرجل كرافع مناعة ضد الرشح والأنفلونزا، بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C.

لا يؤكل السفرجل إلا ناضجاً ويفضل تناوله مشوياً بالفرن، ما يسهم في تخفيض نسبة السكر لدى مرضى السكري.

يفيد في منع حالات التقيّؤ والغثيان فهو مفيد للحامل، ويمنع حالات الإجهاض المتكرر.- لأنه غني بألياف البكتين فهو يسهم في تنظيف الأمعاء من الترسبات الجافة فيها، كما يحسن عمل الجهاز الهضمي.

يعتبر من الفاكهة المضادة لسرطان المعدة والأمعاء ويحارب الخلايا السرطانية بقوة، وهو من الفاكهة التي ينصح بتناولها في حال التعرض للعلاج الكيميائي.

يفيد تناول السفرجل المشوي في توازن نسبة الكوليسترول ويمنع تشكل الشحوم الثلاثية.

يحتوي السفرجل على مادة الفينول التي تسهم في الوقاية من الجلطات، وتحسن عمل القلب والجهاز الدوري.

يحتوي السفرجل على مضادات أكسدة عالية القيمة الغذائية ليتمكن من محاربة الشقوق الحرة وبالتالي يعتبر مضاداً للشيخوخة.

يحسن السفرجل من عمل الجهاز البولي ويسهم في تخفيف حالة التهاب المسالك البولية والمثانة.

يسهم السفرجل في علاج البواسير، ويمكن تناوله مع العسل، كما أن المغطس في مبشور السفرجل، ومنقوع بذوره يخففان بشكل كبير التهاب البواسير.

فوائد السفرجل للتنحيف

يعتبر السفرجل من أفضل الفواكه التي تعمل على المحافظة على وزن الجسم وتحسن عملية الهضم ، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف فيمد الجسم بالطاقة، كما أن به نسبة مرارة والتي تساعد في حرق الدهون .

السفرجل يساعد على حرق الكثير من السعرات الحراريّة لاحتوائه على نسبة من المرارة.

يساهم السفرجل في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتعزيز وجود الكوليسترول الجيد والنافع.

فوائد السفرجل في التقليل من الإصابة بالإمساك، يُعدّ السفرجل من العلاجات التقليدية، إذ استُخدِمت بذور السفرجل في علاج المصابين بالعديد من اضطرابات المعدة، ومنها الإمساك والإسهال، وقد لوحظ أنّ السفرجل والبذور تمتلك خصائص طبية تسهم في تقليل من الإمساك وتعزيز انتظام حركة الأمعاء.

فوائد السفرجل في امتلاؤه بمضادات الأكسدة، لأنه فاكهة السفرجل من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تُعدّ من المركبات الفعّالة في معادلة جزيئات الجذور الحرة التي تسبب الأمراض وحماية الجسم منها.

فوائد السفرجل لإنقاص الوزن، تعد عملية الأيض من العوامل الأساسية والمهمة لإنقاص الوزن؛ ذلك من خلال تحسين عملية الهضم، ووجود الكمية الكافية من الألياف الغذائية في السفرجل تضمن عمل الجهاز الهضمي بكفاءة عالية وبشكل منتظم، وليسهم ذلك في حصول الجسم على القدر الكافي من الطاقة الذي يساعده في إنقاص الوزن الزائد من خلال الحصول على جهاز هضم صحي.

فوائد السفرجل للتحكم بالوزن حيث تعتبر السفرجل من الفواكه الغنية بـالألياف الغذائية وهو العنصر الغذائي الذي يسهم في إنزال الوزن، ويمنع الإفراط في تناول الطعام من خلال إبقاء المعدة ممتلئة لمدة زمنية طويلة.

فوائد السفرجل للكبد

يفيد في تنظيف الكبد والكلى ويسهم في منع فيروس الكبد الوبائي من الانتشار. يعمل السفرجل كرافع مناعة ضد الرشح والأنفلونزا، بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، ولا يؤكل السفرجل إلا ناضجاً ويفضل تناوله مشوياً بالفرن، ما يسهم في تخفيض نسبة السكر لدى مرضى السكري. يعالج الكبد ويحد من امراض العين، حيث يعتبر الاستخدام المنتظم للسفرجل مفيد لأولئك الذين يعانون من أمراض الكبد والعين ففي الصين وتستخدم بذورالسفرجل المغلية لعمل كريم للعين والذى يستخدم فى تهدئة مشاكل العين والتهاب الحلق والتهاب الأغشية المخاطية. وتتميز فاكهة السفرجل وبذوره بقدرته على شفاء العديد من الأمراض، وهو غني بالفيتامينات والمعادن وألياف البكتين.

فوائد السفرجل للرجال

ينصح استشاريو التغذية الرّجال بتناول فاكهة "السفرجل"؛ كونها تعمل على زيادة القدرة الجنسية للرجال، عدا عن فوائدها الصحيّة الأخرى. وتعتبر فاكهة السفرجل من الفواكه الغنية بالعديد من الفيتامينات، بالإضافة إلى فائدتها لعلاج الكثير من الأمراض كتقوية عضلة القلب وزيادة القدرة الجنسية للرجال.