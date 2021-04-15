فوائد السفرجل للكبد لا تعد ولا تحصى، حيث يفيد في تنظيف الكبد والكلى ويسهم في منع فيروس الكبد الوبائي من الانتشار.

يعمل السفرجل كرافع مناعة ضد الرشح والأنفلونزا، بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، ولا يؤكل السفرجل إلا ناضجاً ويفضل تناوله مشوياً بالفرن، ما يسهم في تخفيض نسبة السكر لدى مرضى السكري.

يعالج الكبد ويحد من امراض العين، حيث يعتبر الاستخدام المنتظم للسفرجل مفيد لأولئك الذين يعانون من أمراض الكبد والعين ففي الصين وتستخدم بذورالسفرجل المغلية لعمل كريم للعين والذى يستخدم فى تهدئة مشاكل العين والتهاب الحلق والتهاب الأغشية المخاطية.

وتتميز فاكهة السفرجل وبذوره بقدرته على شفاء العديد من الأمراض، وهو غني بالفيتامينات والمعادن وألياف البكتين.

فوائد أخرى للسفرجل

من فوائد السفرجل للبشرة يُنقّي البشرة من الأوساخ والأتربة والشوائب، ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يُساهم السفرجل في معالجة البشرة من حروق الشمس.

يسهم السفرجل بقيمته الغذائية في علاج الإسهالات المتكررة، خصوصاً لمن يعاني حساسية مشتقات القمح، حيث تعمل المواد «العفصية» على منع الإسهال.

يفيد السفرجل في علاج تقرحات المعدة ليتمكن من بناء الأغشية المتهتكة، ويسهم في تخفيف حالة حموضة المعدة.

يفيد في تنظيف الكبد والكلى ويسهم في منع فيروس الكبد الوبائي من الانتشار.

يعمل السفرجل كرافع مناعة ضد الرشح والأنفلونزا، بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C.

لا يؤكل السفرجل إلا ناضجاً ويفضل تناوله مشوياً بالفرن، ما يسهم في تخفيض نسبة السكر لدى مرضى السكري.

يفيد في منع حالات التقيّؤ والغثيان فهو مفيد للحامل، ويمنع حالات الإجهاض المتكرر لأنه غني بألياف البكتين فهو يسهم في تنظيف الأمعاء من الترسبات الجافة فيها، كما يحسن عمل الجهاز الهضمي.