فوائد السفرجل للمرأة متعددة، يحتوي السفرجل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعمل على تنقية البشرة ، كما تقلل الضرر الذي تسببه الجذور الحرة وعليه فيمنع تكون التجاعيد ويحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية ويحسن المظهر العام للبشرة لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي .

السفرجل يعتبر مصدر جيد للحديد الذي قد يؤدي نقصه في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم، لذا فتناول السفرجل كأحد حصص الفواكه الموصى بتناولها يوميًا إلى جانب التغذية السليمة والمنوعة، قد يساعد في سد النقص وعلاج المشكلة.

يحتوي السفرجل على نسبة عالية من البكتين، والذي يعد نوع من الألياف المهم توافرها لصنع المربى والهلام، فهو المسؤول عن تكون الصلابة والهيكل للهلام عن طريق التفاعلات الكيميائية التي تحدث مع المواد الحمضية والسكر.

فوائد السفرجل للمرأة