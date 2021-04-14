فوائد السفرجل للمرأة متعددة، يحتوي السفرجل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعمل على تنقية البشرة ، كما تقلل الضرر الذي تسببه الجذور الحرة وعليه فيمنع تكون التجاعيد ويحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية ويحسن المظهر العام للبشرة لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي .
السفرجل يعتبر مصدر جيد للحديد الذي قد يؤدي نقصه في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم، لذا فتناول السفرجل كأحد حصص الفواكه الموصى بتناولها يوميًا إلى جانب التغذية السليمة والمنوعة، قد يساعد في سد النقص وعلاج المشكلة.
يحتوي السفرجل على نسبة عالية من البكتين، والذي يعد نوع من الألياف المهم توافرها لصنع المربى والهلام، فهو المسؤول عن تكون الصلابة والهيكل للهلام عن طريق التفاعلات الكيميائية التي تحدث مع المواد الحمضية والسكر.
فوائد السفرجل للمرأة
- من فوائد السفرجل للبشرة يُعالج البشرة من البثور وحب الشباب، وتصبغات الجلد ومن الكلف.
- من فوائد السفرجل للبشرة يُنقّي البشرة من الأوساخ والأتربة والشوائب، ويزيل خلايا الجلد الميتة.
- يُساهم السفرجل في معالجة البشرة من حروق الشمس.
- يُستخدم فاكهة السفرجل كدهان موضعي للبشرة لمعالجة مشكلة الحكة، وله القدرة على الإسراع من عملية شفاء الجروح.
- فاكهة السفرجل تحتوي على كمية جيدة من الألياف، تساعد الحامل في التخلُّص من التلبُّكات المعوية والإمساك والإسهال.
- تحتوي فاكهة السفرجل على البوتاسيوم، فيحافظ على ضغط الأم ويقيها من التعرُّض لتسمم الحمل.
- تحتوي على فيتامين "أ" المهم لنمو الجنين، بما في ذلك تطور القلب والرئتين والكلى والعينين والعظام، بالإضافة إلى الدورة الدموية والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي، كما أنه يعمل على إصلاح أنسجة الأم بعد الولادة.
- تحتوي السفرجل على حمض الفوليك الذي يساعد في وقاية الجنين من التشوُّهات.
- يعتبر السفرجل من أفضل الفواكه التي تعمل على المحافظة على وزن الجسم وتحسن عملية الهضم، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف فيمد الجسم بالطاقة، كما أن به نسبة مرارة والتي تساعد في حرق الدهون .
- يساعد السفرجل في التخلص من احساس الغثيان و القئ ، كما انه يعتبر من المطهرات الطبيعية للمعدة والتي تساعد في علاج قرح المعدة والتهابات الأثنى عشر، كما يساعد السفرجل في علاج حالات الإسهال الحادة .
- السفرجل من الفواكه الغنية بالحديد الذي يساعد في تعزيز خلايا الدم الحمراء في الجسم وبالتالي يعتبر علاج قوي للأنيميا وفقر الدم الذي ينتشر بين كثير من الناس خاصة النساء بسبب فقدان الدم الشهري لديهم عند نزول الدورة الشهرية، فيعمل السفرجل على تعويض هذه الدماء .
- السفرجل من الأغذية الغنية بالألياف الطبيعية والتي تساعد في خفض نسب الكوليسترول في الدم وتنظيف الشرايين والأوردة من ترسبات الكوليسترول، فيساعد بذلك في توسيع مجري الدم مما يوصل الدم لأطراف الجسم البعيدة، وينشط الدورة الدموية .
- يساعد السفرجل بما يحتويه من بروتينات و معادن و فيتامينات في رفع كفائة جهاز المناعة في الجسم والقدرة على مواجهة الأمراض والفيروسات، ويزيد من كفائة وحيوية الجسم .
- أكل السفرجل يؤثر إيجابياً في إظهار الطفل بمظهر الجمال وأن يصفي لونه ويطيب رائحته ويحسن.
- يعالج الكبد ويحد من امراض العين، حيث يعتبر الاستخدام المنتظم للسفرجل مفيد لأولئك الذين يعانون من أمراض الكبد والعين ففي الصين وتستخدم بذورالسفرجل المغلية لعمل كريم للعين والذى يستخدم فى تهدئة مشاكل العين والتهاب الحلق والتهاب الأغشية المخاطية.
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)