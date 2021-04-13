فوائد السفرجل للبشرة لا تعد ولا تحصى، السفرجل أحد الفواكه المفيدة في مكافحة الفيروسات وتعزيز المناعة.
يحتوي السفرجل على نسبة عالية من المعادن المختلفة كالحديد والنحاس والزنك وغيرها من العناصر الضرورية لإنتاج كريات الدم الحمراء، وعندما يكون إنتاج هذه الكريات مرتفعاً، فإن الدورة الدموية يزداد نشاطها، مما يزيد من تدفق الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ويزداد تدفق الدم للجلد وفروة الرأس، فيحفز من نمو بصيلات الشعر.
يعد السفرجل معالج البشرة من البثور وحب الشباب، وتصبغات الجلد ومن الكلف، ويُنقّي السفرجل البشرة من الأوساخ والأتربة والشوائب، ويزيل خلايا الجلد الميتة، ويُساهم السفرجل في معالجة البشرة من حروق الشمس.
يُستخدم السفرجل كدهان موضعي للبشرة لمعالجة مشكلة الحكة، وله القدرة على الإسراع من عملية شفاء الجروح.
فوائد السفرجل للبشرة
- من فوائد السفرجل للبشرة يساعد في التمتع ببشرة صحية ونضرة وذلك لارتفاع نسبة مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة فى السفرجل.
- السفرجل يقلل من ظهور التجاعيد، كما وتساعد في حماية البشرة من آثار الأشعة فوق البنفسجية.
- من فوائد السفرجل للبشرة يُحافظ على امتلاء البشرة وحيويّتها بسبب احتوائه على الكولاجين الضّروري لمقاومة التجاعيد بفعل عوامل التقدّم بالسّن.
- من فوائد السفرجل للبشرة يُساهم في تفتيح لون البشرة وتوحيد لون الجلد.
- من فوائد السفرجل للبشرة يُعالج البشرة من البثور وحب الشباب، وتصبغات الجلد ومن الكلف.
- من فوائد السفرجل للبشرة يُنقّي البشرة من الأوساخ والأتربة والشوائب، ويزيل خلايا الجلد الميتة.
- يُساهم السفرجل في معالجة البشرة من حروق الشمس.
- يُستخدم كدهان موضعي للبشرة لمعالجة مشكلة الحكة، وله القدرة على الإسراع من عملية شفاء الجروح.
- يحتوي السفرجل على نسبة عالية من فيتامين جيم الذي يحسن من مظهر البشرة، كما أن هرس ثمرة السفرجل ووضعه على الجلد يمكن أن يسهم في حل بعض المشاكل الجلدية.
- من فوائد السفرجل للبشرة يُحسِّن من مظهر البشرة، لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين "ج".
- يُساعد السفرجل على حماية البشرة من آثار الأشعّة فوق البنفسجية عند التعرّض للشمس.
- تعمل مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة فى السفرجل، على حماية خلايا البشرة من التّلف، لإحتوائه على مضادّات الأكسدة التي تُسبّب بشيخوخة الجلد، المتمثّلة بالتجاعيد، والخطوط الرّفيعة حول العينين، وزوايا الفم.
- من فوائد السفرجل يُرطّب البشرة يُغذّي البشرة، ويمنحها الحيويّة والنّضارة، لإحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، خاصّةً فيتامين ج، الضّروريّ لصحّة خلايا البشرة.
- من فوائد السفرجل يُرطّب البشرة يُحفّز خلايا البشرة على الإنقسام الذي يؤدي إلى تسرّع في عمليّة إلتئام الجروح، والحروق، وتخفيف حدّة النّدبات النّاتجة عن الحبوب، وتمدّد الجلد النّاتج عن التغيّرات المفاجئة والسّريعة في الوزن.
- من فوائد السفرجل يُرطّب البشرة، ويحافظ على مرونة الجلد التي تقي البشرة من الجفاف وظهور التشقّقات.
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