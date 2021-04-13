فوائد السفرجل للبشرة لا تعد ولا تحصى، السفرجل أحد الفواكه المفيدة في مكافحة الفيروسات وتعزيز المناعة.

يحتوي السفرجل على نسبة عالية من المعادن المختلفة كالحديد والنحاس والزنك وغيرها من العناصر الضرورية لإنتاج كريات الدم الحمراء، وعندما يكون إنتاج هذه الكريات مرتفعاً، فإن الدورة الدموية يزداد نشاطها، مما يزيد من تدفق الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ويزداد تدفق الدم للجلد وفروة الرأس، فيحفز من نمو بصيلات الشعر.

يعد السفرجل معالج البشرة من البثور وحب الشباب، وتصبغات الجلد ومن الكلف، ويُنقّي السفرجل البشرة من الأوساخ والأتربة والشوائب، ويزيل خلايا الجلد الميتة، ويُساهم السفرجل في معالجة البشرة من حروق الشمس.

يُستخدم السفرجل كدهان موضعي للبشرة لمعالجة مشكلة الحكة، وله القدرة على الإسراع من عملية شفاء الجروح.

فوائد السفرجل للبشرة