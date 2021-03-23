فوائد الكيوي المجفف كثيرة، يعد الكيوي المجفف مصدر غني بالحديد والكالسيوم نظرًا لاحتوئه على ما تعادل نسبته 10% من الاحتياج اليومي من الكالسيوم و 4% من الاحتياج اليومي من الحديد.

يعد الحديد ضروريًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزيز الدورة الدموية وتزويد خلايا وأنسجة الجسم بالأكسجين اللازم للقيام بواظائفها الحيوية.

أما الكالسيوم، فيعد من المعادن الضرورية لا سيما لبناء عظام وأسنان قوية، وتنظيم انقباض العضلات ومنها عضلة القلب.

إن بعض أنواع الكيوي المجفف، مثل الكيوي العضوي المجفف، يحافظ على نسبة عالية من البوتاسيوم أي ما يعادل 15% من الاحتياج اليومي للحصة الواحدة.

يعد البوتاسيوم من المعادن الضرورية حيث يساعد في توازن سوائل الجسم، والحفاظ على عضلة القلب لتعمل بشكل سليم.

يعد الكيوي المجفف مصدرًا غنيًا بالحديد والكالسيوم نظرًا لاحتوئه على ما تعادل نسبته 10% من الاحتياج اليومي من الكالسيوم و 4% من الاحتياج اليومي من الحديد. يعد الحديد ضروريًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزيز الدورة الدموية وتزويد خلايا وأنسجة الجسم بالأكسجين اللازم للقيام بواظائفها الحيوية.

القيمة الغذائية لفاكهة الكيوي المجفف

تناول وجبة من الفاكهة الكيوي المجففة، وتستهلك 43 غرام من الكربوهيدرات. يجب أن يكون لديك خطة وجبة لديك 225 إلى 325 غرام كل يوم لتعزيز مستوى الطاقة الخاصة بك.

ويمكنك أن تأخذ في 0. 5 غرام من الألياف لكل حصة من هذه الفاكهة المجففة، لا المجففة ولا الكيوي الطازجة توفر قدرا كبيرا من الألياف - تحتاج 25 إلى 38 غرام من الألياف كل يوم. ومع ذلك، تشير دراسة نشرت في سبتمبر 2007 من "المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي" أن الرجال والنساء الصينيين الذين تناولوا الكيوي مرتين كل يوم على مدى أربعة أسابيع شهدت الإغاثة الإمساك بفضل محتوى الألياف.

خدمة الفاكهة المجففة الكيوي يحتوي على 180 سعرة حرارية. هذا هو تماماً أكثر قليلاً من نفس الخدمة من الكيوي الطازج، الذي يحتوي على 30 سعرة حرارية، جزء من هذا يرجع إلى عملية التجفيف للفاكهة، التي تركز السعرات الحرارية والمواد المغذية الأخرى.