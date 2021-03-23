فوائد الكيوي للوجه متعددة، تحتوي فاكهة الكيوي على مجموعة من المواد الغذائيّة المفيدة لنضارة البشرة.

وتعد الكيوي غنيّة بفيتامين C، وفيتامين E، ومضادات الأكسدة، ومضادات طبيعيّة للالتهابات؛ بالتّالي فإنها تُجدد خلايا البشرة، وتُرطبّها، وتُنعمّها، وتُفتّحها، وتُحافظ على شبابها، وتُبطّئ ظهور علامات التّقدم في السّن، كما تُكافح عيوب البشرة، وحب الشّباب.

فوائد الكيوي للوجه