فوائد الكيوي للوجه متعددة، تحتوي فاكهة الكيوي على مجموعة من المواد الغذائيّة المفيدة لنضارة البشرة.
وتعد الكيوي غنيّة بفيتامين C، وفيتامين E، ومضادات الأكسدة، ومضادات طبيعيّة للالتهابات؛ بالتّالي فإنها تُجدد خلايا البشرة، وتُرطبّها، وتُنعمّها، وتُفتّحها، وتُحافظ على شبابها، وتُبطّئ ظهور علامات التّقدم في السّن، كما تُكافح عيوب البشرة، وحب الشّباب.
فوائد الكيوي للوجه
- من فوائد الكيوي للوجه أنها تعمل على تجديد خلايا الجسم والبشرة، حيث إنّ فاكهة الكيوي تحتوي على نسبةٍ عالية من الفيتامينات، وأهمها فيتامين (ج) وفيتامين (هـ)، واللذان يرطبان البشرة، ويغذيانها، بالإضافة إلى تحفيزها على إنتاج خلايا جديدة وأكثر نضارة.
- من فوائد الكيوي للوجه أنها تعمل على تأخير ظهور علامات التقدم في السن، والتي تتضمن التجاعيد والخطوط الرفيعة على الجبين، وحول الفم وتحت العينين؛ لاحتوائه على فيتامين (ج)، والذي يحفز إنتاج مادة الكولاجين المسؤولة عن شدّ الوجه وجعله أكثر شباباً ونضارة.
- الكيوي تعمل على تسريع عملية التئام الجروح، وعلاج آثار الحروق والخدوش على الوجه ومناطق الجسم المختلفة. الوقاية من الإصابة بالأمراض الجلدية المتعددة، والتي تكون بسبب التلوث أو العدوى البكتيرية، أو زيادة إفراز مادة السيبوم الدهنية وغيرها، مثل: الحبوب، والبثور، أو الرؤوس السوداء، حيث يحتوي الكيوي على العديد من الأحماض المفيدة مثل الأوميغا3، بالإضافة إلى المواد المطهرة والمضادة للالتهابات.
- استخدام الكيوي تعمل على تفتيح لون البشرة، وتوحيد لونها، فقد يعاني العديد من الأشخاص من وجود البقع الداكنة أو النمش على الوجه، والتي تكون بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس، أو استخدام المستحضرات الكيميائية غير المناسبة لنوع البشرة.
- استعمال الكيوي تقوم بتقشير البشرة، والتخلص من الخلايا الجلدية الميتة، حيث يحتوي الكيوي على نسبةٍ عالية من الإنزيمات المفيدة والمقشرة، وبذلك فإنّ الأطباء ينصحون بفرك قشرة الكيوي من الداخل على الوجه بشكلٍ يومي.
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