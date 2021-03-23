فوائد الكيوي للتخسيس لا تعد ولا تحصى، ويعد الكيوي يساعد على التقليل من الوزن الزائد، وهذا لأنه يحتوي على عنصر البوتاسيوم، والذي يساعد على حرق السعرات الحرارية بالجسم.

كما أن ريجيم الكيوي ينقص وزنك 5 كيلوجرامات أسبوعيًا، الكيوي يحتوي على نسبة عالية من الألياف والتي تساعد على الشعور بالشبع بشكل سريع، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام.

فوائد الكيوي للتخسيس

الكيوي يساعد على حرق دهون الجسم

مادة الكارنيتين الموجودة في فاكهة الكيوي تساعد في خسارة الوزن من خلال تحويل الدهون المخزّنة في جسمكِ إلى سعرات حرارية قابلة للحرق بالتمارين الرياضية.

فاكهة الكيوي تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية

تعتبر كلّ حبة من هذه الفاكهة فيها 42 سعرة حرارية ما يجعها تتصدر لائحة الأطعمة الحليفة لرشاقتكِ. كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون أي أن كل حبة منها فيها 0.4 غرام.

فاكهة الكيوي تعدّل نسبة السكر في الدم

إن تناول الكيوي يسهم في التحكّم بنسبة السكر في الدم وتعزيز الكوليسترول، وكل ذلك يفيد في خسارة الوزن، ورغم احتواء ثمرة الكيوي على السكر إلّا أنها تفرز وتمتص ببطء أكبر، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل نسبة ارتفاع السكر في الدم فجأة.

فاكهة الكيوي تضمن الشعور بالشبع

فاكهة الكيوي تحتوي على 2.1 غرام من الألياف، لذا فإن أضفتِ الكيوي إلى غذائكِ سيشعركِ بالشبع الأمر الذي سيساعدك في خسارة الوزن.

فاكهة الكيوي تسهل عملية الهضم

الكيوي تحتوي على الألياف وفيتامين c التي تساهم في معالجة مشكلة الإمساك وتسهيل عملية الهضم، ممّا يساعد في خسارة الوزن بشكلٍ سهل.

طريقة تحضير عصير الكيوي لتخسيس الوزن

مقادير عصير الكيوي لتخسيس الوزن:

نصف كوب كيوي مقطع

مكعبات الثلج "حسب الرغبة"

كوب من الماء البارد

بديل السكر.

طريقة تحضير عصير الكيوي لتخسيس الوزن: