فوائد الكيوي عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول الكيوي لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

الكيوى من الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، ويحتوى على كمية كبيرة من فيتامين C، ووفقا لتقرير صدر مؤخرا تحتوى فاكهة الكيوى على فيتامين C، بما يقرب من ضعف البرتقال والليمون، والكيوى لديه مضادات الأكسدة، الذى يقضى على الالتهاب والسرطان، كما أنه يساعد على تعزيز مناعة الجسم ضد الجراثيم الضارة.

تحتوي فاكهة الكيوي على مجموعة من المواد الغذائيّة المفيدة لنضارة البشرة، وتعد الكيوي غنيّة بفيتامين C، وفيتامين E، ومضادات الأكسدة، ومضادات طبيعيّة للالتهابات؛ بالتّالي فإنها تُجدد خلايا البشرة، وتُرطبّها، وتُنعمّها، وتُفتّحها، وتُحافظ على شبابها، وتُبطّئ ظهور علامات التّقدم في السّن، كما تُكافح عيوب البشرة، وحب الشّباب.

الكيوي هو غذاء غني متكاملًا بالعناصر الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة، ويتمتع الكيوي بسمعة جيدة للكثير من الناس كغذاء صحي بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين C ذو الفوائد العلاجية العديدة.

يعد الكيوي مصدرًا جيدًا لكل من المضادات الأكسدة والألياف والكولين واللوتين والزياكسانثين التي تساعد على التخلص من الجذور الحرة التي تكون عبارة عن جزيئات غير مستقرة ينتجها الجسم خلال عملية التمثيل الغذائي المسببة للإجهاد التأكسدي، وبالتالي قد تؤدي إلى إصابة خلايا جسم الإنسان بتلف شديد، مما يسبب هذا الضرر إحداث العديد من المشاكل والأمراض مثل أمراض القلب أو السرطان.

الكيوى يقوم بتحفيز الرغبة الجنسية عند كلا من الرجال والنساء بسبب احتوائه على العديد من الفيتامينات وأهمها فيتامين "ج"

من فوائد الكيوى للرجال مد بالكثير من الطاقة التى تلزم للقيام بالعملية الجنسية.

يحتوى الكيوي على نسبة كبيرة من الحديد والزنك

يساعد الكيوى على التحسين من إنتصاب القضيب عند الرجال الذين يعانون من ضعف القدرة على الإنتصاب

يساهم الكيوى على التقوية من تدفق السائل المنوى

يزيد الكيوى من إنتاج عدد الحيوانات المنوية.

الحرص على الرجال الذين يعانون من قلة عدد الحيوانات المنوية عن العدد الطبيعى بضرورة تناول الكيوى بكميات كبيرة لاحتوائه على فيتامين ج الذى يزيد من عدد الحيوانات المنوية.

فوائد الكيوي المجفف كثيرة، يعد الكيوي المجفف مصدر غني بالحديد والكالسيوم نظرًا لاحتوئه على ما تعادل نسبته 10% من الاحتياج اليومي من الكالسيوم و 4% من الاحتياج اليومي من الحديد.

يعد الحديد ضروريًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزيز الدورة الدموية وتزويد خلايا وأنسجة الجسم بالأكسجين اللازم للقيام بواظائفها الحيوية.

أما الكالسيوم، فيعد من المعادن الضرورية لا سيما لبناء عظام وأسنان قوية، وتنظيم انقباض العضلات ومنها عضلة القلب.

إن بعض أنواع الكيوي المجفف، مثل الكيوي العضوي المجفف، يحافظ على نسبة عالية من البوتاسيوم أي ما يعادل 15% من الاحتياج اليومي للحصة الواحدة.

يعد البوتاسيوم من المعادن الضرورية حيث يساعد في توازن سوائل الجسم، والحفاظ على عضلة القلب لتعمل بشكل سليم.

يعد الكيوي المجفف مصدرًا غنيًا بالحديد والكالسيوم نظرًا لاحتوئه على ما تعادل نسبته 10% من الاحتياج اليومي من الكالسيوم و 4% من الاحتياج اليومي من الحديد. يعد الحديد ضروريًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزيز الدورة الدموية وتزويد خلايا وأنسجة الجسم بالأكسجين اللازم للقيام بواظائفها الحيوية.

القيمة الغذائية لفاكهة الكيوي المجفف

تناول وجبة من الفاكهة الكيوي المجففة، وتستهلك 43 غرام من الكربوهيدرات. يجب أن يكون لديك خطة وجبة لديك 225 إلى 325 غرام كل يوم لتعزيز مستوى الطاقة الخاصة بك.

ويمكنك أن تأخذ في 0. 5 غرام من الألياف لكل حصة من هذه الفاكهة المجففة، لا المجففة ولا الكيوي الطازجة توفر قدرا كبيرا من الألياف - تحتاج 25 إلى 38 غرام من الألياف كل يوم. ومع ذلك، تشير دراسة نشرت في سبتمبر 2007 من "المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي" أن الرجال والنساء الصينيين الذين تناولوا الكيوي مرتين كل يوم على مدى أربعة أسابيع شهدت الإغاثة الإمساك بفضل محتوى الألياف.

خدمة الفاكهة المجففة الكيوي يحتوي على 180 سعرة حرارية. هذا هو تماماً أكثر قليلاً من نفس الخدمة من الكيوي الطازج، الذي يحتوي على 30 سعرة حرارية، جزء من هذا يرجع إلى عملية التجفيف للفاكهة، التي تركز السعرات الحرارية والمواد المغذية الأخرى.

فوائد الكيوي للحامل

1- الكيوي مصدرًا لفيتامين C

فيتامين C مفيد جدا للأم لأنه يساعد في امتصاص الحديد، فامتصاص الحديد مهم لمنع فقر الدم أثناء الحمل وبعده، ويساعد الحديد أيضاً على تكوين الناقلات العصبية وهي مهمة لوظيفة الدماغ للجنين، وتحتوي حبة الكيوي الكاملة على 64 ملغرام من هذا الفيتامين الأساسي.

2- الكيوي غني بحمض الفوليك

حمض الفوليك مكون أساسي ضروري للمرأة الحامل وذلك لأنه يحمي من العيوب العصبية لدى الأطفال، وكما ذكرنا فإن الكيوي يعد مصدرًا ممتازًا لحمض الفوليك.

3- الكيوي يساعد في عملية الهضم

فاكهة الكيوي تحتوي على العديد من الألياف الغذائية التي تساعد في الحماية والعلاج من الإمساك وتحسين عملية الهضم.

كما أن الكيوي يحتوي على إنزيم طبيعي يسمى الأكتينيدين الذي يساعد في تعزيز الهضم، فتناول حبة أو حبتين من الكيوي أثناء الحمل من الممكن أن تساعدك من الحماية من مشاكل الهضم والامساك.

4- الكيوي جيد لنظام غذائي متوازن

النظام الغذائي المتوازن يعد أمرًا ضروريًا وخاصة للمرأة الحامل، وذلك للحفاظ على صحتها وجنينها.

النظام الغذائي المتوازن يشمل تناول الفاكهة والخضار، فالكيوي واحدة من الخيارات الممتازة لأنه غني بالمعادن والفيتامينات، ومضادات الأكسدة وقليل السعرات الحرارية.

5- الكيوي يعزز الجهاز المناعي والطاقة

الكيوي يحتوي على كمية عالية من فيتامين C الذي يساعد على تحسين المناعة، وبالتالي مساعدته في محاربة الأمراض المختلفة، كما أن تناول الكيوي من قبل المرأة الحامل يزيد من مستويات الطاقة ويخفف من التعب الذي يرافقها خلال الحمل.

6- الكيوي يعمل على إدارة مستويات السكر في الدم

إذا كنت مصابة بسكري الحمل، فالكيوي خيار مناسب لحالتك، وذلك لأنه منخفض في السكر بالتالي لا يؤدي الى زيادة نسبة السكر ويجعل المرض تحت السيطرة.

فوائد الكيوي للتخسيس

الكيوي يساعد على حرق دهون الجسم

مادة الكارنيتين الموجودة في فاكهة الكيوي تساعد في خسارة الوزن من خلال تحويل الدهون المخزّنة في جسمكِ إلى سعرات حرارية قابلة للحرق بالتمارين الرياضية.

فاكهة الكيوي تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية

تعتبر كلّ حبة من هذه الفاكهة فيها 42 سعرة حرارية ما يجعها تتصدر لائحة الأطعمة الحليفة لرشاقتكِ. كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون أي أن كل حبة منها فيها 0.4 غرام.

فاكهة الكيوي تعدّل نسبة السكر في الدم

إن تناول الكيوي يسهم في التحكّم بنسبة السكر في الدم وتعزيز الكوليسترول، وكل ذلك يفيد في خسارة الوزن، ورغم احتواء ثمرة الكيوي على السكر إلّا أنها تفرز وتمتص ببطء أكبر، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل نسبة ارتفاع السكر في الدم فجأة.

فاكهة الكيوي تضمن الشعور بالشبع

فاكهة الكيوي تحتوي على 2.1 غرام من الألياف، لذا فإن أضفتِ الكيوي إلى غذائكِ سيشعركِ بالشبع الأمر الذي سيساعدك في خسارة الوزن.

فاكهة الكيوي تسهل عملية الهضم

الكيوي تحتوي على الألياف وفيتامين c التي تساهم في معالجة مشكلة الإمساك وتسهيل عملية الهضم، ممّا يساعد في خسارة الوزن بشكلٍ سهل.

طريقة تحضير عصير الكيوي لتخسيس الوزن

مقادير عصير الكيوي لتخسيس الوزن:

نصف كوب كيوي مقطع

مكعبات الثلج "حسب الرغبة"

كوب من الماء البارد

بديل السكر.

عصير الكيوي والأناناس لخسارة الوزن

طريقة تحضير عصير الكيوي لتخسيس الوزن:

أولاً قومي بوضع كافة المقادير داخل الخلاط الكهربائي.

ثم اخلطها جيداً حتى يتجانس الخليط.

ثم يقدم عصير الكيوي لتخسيس الوزن، وصحتين وعافية.

من فوائد الكيوي للوجه أنها تعمل على متجديد خلايا الجسم والبشرة، حيث إنّ فاكهة الكيوي تحتوي على نسبةٍ عالية من الفيتامينات، وأهمها فيتامين (ج) وفيتامين (هـ)، واللذان يرطبان البشرة، ويغذيانها، بالإضافة إلى تحفيزها على إنتاج خلايا جديدة وأكثر نضارة.

من فوائد الكيوي للوجه أنها تعمل على تأخير ظهور علامات التقدم في السن، والتي تتضمن التجاعيد والخطوط الرفيعة على الجبين، وحول الفم وتحت العينين؛ لاحتوائه على فيتامين (ج)، والذي يحفز إنتاج مادة الكولاجين المسؤولة عن شدّ الوجه وجعله أكثر شباباً ونضارة.

الكيوي تعمل على تسريع عملية التئام الجروح، وعلاج آثار الحروق والخدوش على الوجه ومناطق الجسم المختلفة. الوقاية من الإصابة بالأمراض الجلدية المتعددة، والتي تكون بسبب التلوث أو العدوى البكتيرية، أو زيادة إفراز مادة السيبوم الدهنية وغيرها، مثل: الحبوب، والبثور، أو الرؤوس السوداء، حيث يحتوي الكيوي على العديد من الأحماض المفيدة مثل الأوميغا3، بالإضافة إلى المواد المطهرة والمضادة للالتهابات.

استخدام الكيوي تعمل على تفتيح لون البشرة، وتوحيد لونها، فقد يعاني العديد من الأشخاص من وجود البقع الداكنة أو النمش على الوجه، والتي تكون بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس، أو استخدام المستحضرات الكيميائية غير المناسبة لنوع البشرة.

استعمال الكيوي تقوم بتقشير البشرة، والتخلص من الخلايا الجلدية الميتة، حيث يحتوي الكيوي على نسبةٍ عالية من الإنزيمات المفيدة والمقشرة، وبذلك فإنّ الأطباء ينصحون بفرك قشرة الكيوي من الداخل على الوجه بشكلٍ يومي.

فوائد الكيوي للرضع

الكيوي غني بالألياف تساعد في تخفيف الإمساك، وتعمل كملين طبيعي للأطفال، وتحسن من حركة الأمعاء.

الكيوي مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض وتبني المناعة، وتعزز مكافحة الالتهابات وأمراض البرد والأنفلونزا.

الكيوي غني بفيتامين "ج" يساعد في تقوية جهاز المناعة لدى الطفل.

فوائد الكيوي للقلب

يعد الكيوي مصدر جيد للألياف، الأمر الذي يجعله مفيد للجسم على نطاق واسع، ومن أبرز هذه الفوائد أن الكيوي يساهم في علاج الربو، ويقوي صحة القلب، ويعالج اضطرابات النوم.

الكيوي يعمل على تعزيز صحة القلب من خلال خفض الدهون الثلاثية وتقليل نشاط الصفائح الدموية التي تلعب دورا كبيرا في استقرار وتطوير شرايين القلب.

يحتوي الكيوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم ومادة البوليفينول وفيتامين سي وE.

يحتوي على النحاس، وكل هذه العناصر تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية.

فاكهة الكيوي مصدر أخضر لمادتين مهمين وهما مادة اللوتين / زياكسانثين.

الكيوي والإمساك

إذا كانت المشكلة في بطء حركة الأمعاء، فإن تناول فاكهة الكيوي سيكون الحل الأمثل لهذه المشكلة. حيث أن الكيوي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، وتساعد في علاج الإمساك وتخفيف أعراض القولون العصبي. ينصح بتناول أكثر من ثمرة كيوي في اليوم عند الإصابة بالإمساك، فهي فاكهة مفيدة وغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم.