فوائد الكيوي للرجال مفيدة وكثيرة، الكيوي هو غذاء غني متكاملًا بالعناصر الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة، ويتمتع الكيوي بسمعة جيدة للكثير من الناس كغذاء صحي بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين C ذو الفوائد العلاجية العديدة.

يعد الكيوي مصدرًا جيدًا لكل من المضادات الأكسدة والألياف والكولين واللوتين والزياكسانثين التي تساعد على التخلص من الجذور الحرة التي تكون عبارة عن جزيئات غير مستقرة ينتجها الجسم خلال عملية التمثيل الغذائي المسببة للإجهاد التأكسدي، وبالتالي قد تؤدي إلى إصابة خلايا جسم الإنسان بتلف شديد، مما يسبب هذا الضرر إحداث العديد من المشاكل والأمراض مثل أمراض القلب أو السرطان.

فيتامين سي من الفيتامينات التي تساعد على زيادة الخصوبة في الحيوانات المنوية لدى الرجال وهو متوفر بكثرة في ثمرة الكيوي وهو ما أوضحته الدراسات الحديثة التي تناولت تأثير فيتامين سي على نوعية وعدد الحيوانات المنوية وتقليل نسبة التشوهات بها وهو ما يعرف لدى البعض بالتصاق الحيوانات المنوية وهو ما يعيق حركة الحيوانات المنوية.

فوائد الكيوى للرجال