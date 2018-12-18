فوائد المساج للجسم،عليك معرفتها جيداً!

من فوائد المساج للجسم التخلص من السموم المتراكمة فيها

المساج عملية تدليك للجسم من خلال الضغط عليه وتحريكه بأسلوب معين من أجل تنشيطه وإنعاشه وزيادة تدفق الدورة الدموية خلاله، باستخدام أنواع معينة من المراهم والكريمات إضافةً للزيوت الطبيعية، بحيث يتمّ استخدام كريمات معينة لأجزاء معينة للجسم وبحركات معينة، ولكن بشكل عام يفضل عمله صباحاً أو قبل التوجه للنوم بعد أخذ حمّام دافئ.

ومن فوائد المساج للجسم:

1- التخلص من السموم والشوائب والفضلات المتراكمة فيها، وزيادة معدل الدم المتدفق خلالها، وهذا بناءً على دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص الرياضيين الذين يعانون من الآلآم في عضلاتهم، ومدى فاعليّة المساج في التخلص منها.

2- التخلص من القلق والاكتئاب: ففي العام 2005م تمّ إجراء دراسة على مجموعة من النساء المصابات بسرطان الثدي واللواتي يعانين من اكتئاب شديد في الوقت نفسه، وكانت النتيجة أنّ عمل المساج لهن ساعد كثيراً على التخفيف من اكتئابهن.

3- الاسترخاء والنوم بعمق: فعند عمل المساج يشعر الإنسان لا إرادياً بالحاجة إلى أخذ قسط عميق من النوم، لجميع الفئات العمرية أطفالاً وكباراً.

4- تعزيز جهار المناعة: لأنّه يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء تحديداً، والتي بدورها تقاوم الأمراض التي من الممكن أن تصيب الإنسان، ويعتقد بعض الأطباء بأنّه يساعد على دعم الجهاز المناعي للمصابين بالإيدز.

5- علاج الصداع: وتحديداً الناتج عن الاضطرابات النفسية كالإجهاد والتوتر والقلق، بناءً على دراسة أجريت في جامعة غرناطة بإسبانيا، والتي أثبتت أن جلسة واحدة من المساج، تساعد وبنسبة كبيرة في التخلص من الصداع حتى المزمن منه.

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