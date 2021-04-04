فوائد المشمش المجفف لا تعد ولا تحصى، يحتوي المشمش المجفف على مستويات عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور وفيتامين أ والحديد وفيتامين ج.

يتميز المشمش المجفف بمحتواه العالي من فيتامين سي الذي يحفز الجسم على إنتاج الكولاجين اللازم للحفاظ على نضارة وحيوية البشرة، بالإضافة فيتامين أ الذي يساهم في علاج حب الشباب وحساسية الجلد وحروق الشمس.

فوائد المشمش المجفف

المشمش المجفف لتنظيف الجهاز الهضمي

المشمش المجفف يمتاز بخصائصه الملينة، والتي تساعد بتنظيف الجهاز الهضمي من السموم المتراكمة فيه، وبالتالي تناول المشمش المجفف من شأنه أن يخلصك من المشاكل الهضمية، مثل: الانتفاخ والغازات ويطهر جهازك من السموم.

المشمش المجفف لتعزيز كثافة العظام

يعد انخفاض كثافة المعادن في العظام أمرًا شائعًا لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وهو السبب الرئيسي لهشاشة العظام والتهاب العظام والمفاصل واضطرابات العظام الأخرى المماثلة، ولكن قد يساعد البورون الموجود في المشمش المجفف في تحسين كثافة المعادن في العظام.

المشمش المجفف لعلاج فقر الدم

يعد المشمش المجفف غنيًا بالحديد، والذي يساعد بدوره في علاج والوقاية من الإصابة بفقر الدم، ويحتوي المشمش المجفف على النحاس، الذي يعزز من عملية امتصاص الحديد في الجسم.

بالتالي إدراج المشمش المجفف ضمن النظام الغذائي الخاص بك من شأنه أن يساعد في عملية إنتاج الهيموغلوبين الضروري للجميع، وبالأخص النساء خلال الدورة الشهرية.

المشمش المجفف للمساعدة في علاج الإمساك

يحتوي المشمش المجفف على مادة البكتين وهي عبارة عن ألياف غذائية ذائبة في الماء، بالتالي تساهم في علاج الإمساك، أما بالنسبة لمادة السليلوز الموجودة فيه، فهي ملينة وتساعد في التخلص من الإصابة المزعجة بالإمساك، مع الحفاظ على مستويات جيدة من الماء في الجسم.

المشمش المجفف لتعزيز من عملية الهضم

ينصح عادة بتناول المشمش المجفف قبل تناول الوجبات الرئيسية، والسبب في ذلك أنه يساعد في تعزيز عملية الهضم في الجسم، يحتوي المشمش المجفف على مواد قاعدية تساعد في إعادة توازن الأحماض في الجهاز الهضمي.

المشمش المجفف لخفض الحرارة المرتفعة

يساعد تناول المشمش المجفف في خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة، لأنه يوفر الفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية والماء الضرورية للجسم، مع إزالة السموم من مختلف الأعضاء.

المشمش المجفف للمحافظة على صحة البشرة

يساهم المشمش المجفف في علاج الأكزيما وحروق الشمس، بالإضافة إلى دوره في محاربة حب الشباب ومشاكل الجلد المختلفة.

هذا الأمر يعود إلى غنى المشمش المجفف بفيتامين أ الضروري للبشرة، إلى جانب المغذيات المختلفة التي يحتويها، وكما يحتوي المشمش بشكل طبيعي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل: فيتامين ج وفيتامين هـ، والتي تحمي من الأضرار البيئية الناجمة عن أشعة الشمس والتلوث ودخان السجائر، وكما قد تقلل هذه المركبات من خطر الإصابة بالتجاعيد وحروق الشمس.