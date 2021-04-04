فوائد المشمش المجفف للحامل من الفواكه الضرورية أثناء مرحلة الحمل بسبب احتوائه على كل المركبات والعناصر التي تساعد الأم والجنيني في المرور بمرحلة حمل آمنة، مع إمداد كل منهما بالفوائد التي يحتاجها الجسم، ويمكن أن يساعد استهلاك المشمش أثناء الحمل في تطور رؤية الطفل والجهاز المناعي والأنسجة الخلوية.
ويعد فيتامين (أ) من المشمش مطور في أنسجة الطفل، ولكن يجب أن يكون تناول فيتامين (أ) ضمن حدود لمنع جرعة زائدة.
تناول المشمش المجفف للمرأة الحامل يحافظ على ضغط الدم لأنه المشمش مصدر جيد للبوتاسيوم، مما يساعد في الحفاظ على توازن السوائل وضغط الدم الطبيعي، قد تساعد الفاكهة أيضًا على تقليل مخاطر ضعف العظام وحصوات الكلى. يوفر الطاقة: تحتاجين إلى 300 سعر حراري إضافي لنمو جنينك وتطوره في أثناء الحمل قد يكون نصف كوب من المشمش خيارًا جيدًا لكِ.
فوائد المشمش المجفف للحامل
- المشمش المجفف للحامل يزود الحامل بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم كالمعادن.
- المشمش المجفف للحامل يحمي من الإصابة بفقر الدم، لاحتوائه على الحديد.
- من الأطعمة التي تخفف التوتر والاضطرابات النفسية والعصبية المشمش المجفف للحامل.
- يساعد المشمش المجفف للحامل في علاج الالتهابات المهبلية، ويحد من النزيف.
- يحتوي المشمش المجفف على حمض الفوليك الذي يحمي الجنين من الإصابة بالتشوهات الخلقية، خاصةً بالجهاز العصبي.
- المشمش المجفف يساعد على نمو الجنين بصورة سليمة.
- المشمش المجفف يحمي الحامل من الإصابة بالإمساك.
- يساعد المشمش المجفف على تليين الأمعاء بفضل الألياف التي يحتوي عليها.
- المشمش المجفف يقلل انتفاخ البطن بالغازات.
- عزيزتي الحامل للحفاظ على الأمان، يجب تناول المشمش باعتدال، وبعد استشارة طبيبك الخاص.
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