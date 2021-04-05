فوائد المشمش المجفف للرجيم كثيرة، يعد المشمش المجفف من الفواكه المجففة التي تساعد على خسارة الوزن الزائد.

المشمش المجفف غني بالألياف الغذائية، مما قد يجعله وجبة خفيفة قد تساعد على تقليل الشهية تجاه الطعام.

المشمش المجفف يعالج الإمساك، بسبب احتواء المشمش المجفف على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ويحافظ على صحة الحامل والجنين، لا سيما مع احتواء المشمش المجفف على جرعات مركزة من بعض العناصر الغذائية الهامة، مثل الحديد، ويعمل المشمش المجفف على تنظيم مستويات سكر الدم، إذ يتمتع هذا النوع من الفواكه المجففة بمؤشر جلايسيمي منخفض.

فوائد المشمش المجفف للرجيم

من فوائد المشمش المجفف للرجيم يخفّض من كمية السعرات الحرارية المتناولة عن أخذه بمنزلة وجبة خفيفة بين الوجبات.

المشمش المجفف يحتوي على مقدار جيد من الألياف الغذائية.

يقلل المشمش المجفف من الشعور بالجوع.

المشمش المجفف يزيد من الشعور بالرضا عند تناول الوجبة.

القيمة الغذائية للمشمش المجفف

المشمش المجفف غني بالمعادن؛ مثل: السيلينيوم، والزنك، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والعديد منها، بالإضافة إلى أن المشمش المجفف غني بالفيتامينات؛ مثل: فيتامين C، وفيتامين B، وفيتامين A، وفيتامين K، وفيتامين E، إضافة إلى ذلك المركبات العضوية ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية.