فوائد المشمش المجفف على الريق لا تعد ولا تحصى، المشمش المجفف هي فاكهه تم تجفيفها للتخلص من الماء المختزن بها حتى يحتوي على نسبة عالية ومركزة من البروتينات والمغذيات التي يحتاجها جسم الإنسان.

يحتوي المشمش المجفف على مادة البكتين (Pectin)، وهي عبارة عن ألياف غذائية ذائبة في الماء، بالتالي تساهم في علاج الإمساك. أما بالنسبة لمادة السليلوز الموجودة فيه، فهي ملينة وتساعد في التخلص من الإصابة المزعجة بالإمساك، مع الحفاظ على مستويات جيدة من الماء في الجسم.

يحتوي المشمش بشكل طبيعي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل: فيتامين ج وفيتامين هـ، والتي تحمي من الأضرار البيئية الناجمة عن أشعة الشمس والتلوث ودخان السجائر.

يحتوي المشمش المجفف على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور التي تعمل على تقوية العظام بشكل جيد، ويعطي أفضل أداء للذاكرة، والأشخاص الذين يتناولون المشمش المجفف يتمتعون بذاكرة حديدية ولا يصابون بمرض الزهايمر.

يحتوي المشمش المجفف على فيتامين ألف وفيتامين جيم، وحمض الستريك الذي يقوم بعمل كبير في تنظيم عملية الهضم وحماية الجهاز الهضمي من العديد من المشاكل التي يصاب بها.

فوائد المشمش المجفف على الريق

من فوائد المشمش المجفف على الريق أنه مصدر للسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم لممارسة الرياضية والقيام بالمهام اليومية.

المشمش المجفف يحتوي على الكثير من الألياف والفيتامينات والمعادن، وكمية الألياف الموجودة في المشمش المجفف مضاعفة عمّا هي موجودة في المشمش العادي غير المجفف، وهذه الألياف مهمة وضرورية في كثير من الأنظمة الغذائية؛ إذ تزيد من الشعور بالشبع والامتلاء، وفي ذات الوقت تحمي من الإصابة بالإمساك وعسر الهضم، ممّا يساعد على خسارة الوزن.