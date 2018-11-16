ماذا تعرف عن فوائد اليقطين؟

* مصدر غني بالألياف: يعتبر مصدراً جيداً للألياف الغذائية التي تُشعرك بالشبع بالإضافة إلى انه لا يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة. لذلك يعتبر خياراً جيداً لكل من يريد خسارة الوزن.

6 فوائد مذهلة لليقطين على بشرتك

* يقوي المناعة: يعمل اليقطين كمضاد للأكسدة كما يحتوي على الفيتامينات الأساسية التي تقوي المناعة وتحمي من الأمراض.

* حماية الجلد: تساهم مركبات البيتا-كاروتين الموجودة في اليقطين في وقاية الجلد من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجيّة.

* مفيد للمرأة الحامل لأنه غني بحمض الفوليك والفيتامينات A وC وE والكالسيوم والمغنيسيوم والأوميغا3.

* علاج اضطرابات الجهاز الهضمي: كونه غنياً بالألياف فهو يساعد في عملية الهضم ويعالج تهيجات المعدة والتخلص من البكتيريا.

فوائد اللوز للبشرة

* أمراض القلب: يخفض اليقطين ضغط الدم ويحفز على إنتاج الكوليسترول النافع في الجسم وتسهيل مرور الدم الى القلب.

* اشارت بعض البحوث الى دور اليقطين في تحسين مستوى الغلوكوز في الدم ، ما يعني انه يمكن ان يساعد في حالات السكري.

* يحارب علامات الشيخوخة: يساعد على تجديد البشرة ويحارب علامات الشيخوخة ويعطي البشرة نضارة واشراقاً.