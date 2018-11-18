فوائد دبس الرمان الغذائية والجمالية

يساعد دبس الرمان في التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم

دبس الرمان هو المادة المصنعة من عصير الرمان، وهو سائل كثيف تختلط فيه الحموضة مع الحلاوة، ويستخدم بشكل كبير في الطبخ ويعطي الأطباق نكهة وطعم مميز، ويمكن أن يستخدم بدل الليمون في السلطة، وكذلك في إعداد المحاشي ليعطيها طعماً رائعاً. وهذا الدبس غني بالعديد من المركبات المضادة للأكسدة التي لها فوائد صحية لجسم الإنسان. وأصناف الرمان عديدة ومتنوعة ويصنع هذا النوع من الدبس من الأصناف التي تتميز بارتفاع درجة الحموضة، نقدم لكم في هذا المقال أهم فوائد دبس الرمان للرجيم وللجسم أيضاً.

فوائد دبس الرمان:

1- يحتوي دبس الرمان على نسبة عالية من الحموضة تساعد في علاج العديد من الأمراض مثل مرض النقرس.

2- يساعد في التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم، ومفيد لصحة القلب والشرايين.

3- يمنع تكوّن الحصى في الجسم. يستخدم لعلاج أمراض اللثة، لاحتوائه على الفيتامينات الهامة لصحة اللثة.

4- يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي تساعد في تسكين الألم وتخفيض الحرارة.

5- يعالج الإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي. يعالج البواسير، ويحافظ على صحة الأغشية المخاطية.

6- يعالج الصداع وأمراض العيون ويساعد في حالات ضعف النظر.

7- يساعد في حالات الضعف الجنسي لاحتوائه على المركبات الطبيعية التي تزيد من تدفق الدم للأعضاء التناسلية.

8- مفيد في حالات سرطان البروستات ويمنع تكاثر الخلايا السرطانية.

9- يعالج السعال، ويخفّف من آلام الصدر.

10- يعمل على إضفاء النضارة والإشراق للبشرة، ويحافظ على صحة الشعر، ويمنحه اللمعان والمظهر الصحي.

11- يحتوي على فيتامين ج، ومجموعة فيتامين ب المهمة للأنشطة الحيوية في الجسم.

12- يساعد الجسم في التخلص من الجذور الحرة التي تسبّب مرض السرطان لإحتوائه على المركبات المضادة للأكسدة. هام لصحة جهاز المناعة، بسبب احتوائه على المركبات المضادة الأكسدة والفيتامينات التي تمنع أكسدة الأكسجين داخل خلايا الجسم.

13- يحتوي على فيتامين ب5 الذي يساعد في تحسين نمو الأطفال.

14- يحتوي على فيتامين ب6 المهم لامتصاص البروتينات من الغذاء المهضوم.

15- مقوٍ للدم، بسبب وجود الفيتامينات المهمة لصحة الدم وقوته.

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