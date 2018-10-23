يحتوي اء الترمس على المعادن والفيتامينات المغذية لفروة الرأس

يعتبر الترمس أحد أشهر أنواع النباتات التي تندرج تحت قائمة البقوليات أو الجنس البقولي، والذي يستخدم في العديد من المجالات ويلقى إقبالاً شديداً من فئة كبيرة من الأشخاص، وذلك بفضل طعمه اللذيذ وتركيبته الفريدة، حيث يعتبر من أغنى العناصر الطبيعية بالعديد من الفيتامينات والمعادن والأملاح وكذلك الألياف، مما يجعل منه خير علاج للعديد من المشكلات الصحية والجمالية المختلفة، فضلاً عن طعمه اللذيذ جداً الذي يجعل منه أحد أشهر أنواع المسلّيات، حيث تتعدد أنواعه وأشكاله ما بين الترمس الأبيض والأصفر والشعري والترمس الضيق الأوراق وغيره.

في هذا المقال نقدم لكم فوائد ماء الترمس:

1- يعتبر ماء الترمس أو منقوع الترمس من أفضل العناصر الطبيعية المستخدمة في التخلّص من مشكلة الشعر الزائد في مناطق مختلفة من الجسم، وذلك برشّه على الجسم بشكل يومي، من خلال نقع الترمس المُرّ بما لا يقل عن ثلاثة أكواب من الماء المغليّ جيّداً لمدّة لا تقلّ عن ليلة كاملة أو عن 12 ساعة على الأقل.

2- يحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات المغذية لفروة الرأس ولجذور وبصيلات الشعر، مما يساعد على تقوية نموّه، فضلاً عن منح فروة الرأس الترطيب اللازم لها، مما يقي من جفافها الذي يتسبب في ظهور القشرة وما يرافقها من شعور مزعج بالحكة.

3- يساعد إلى حد كبير على زيادة نعومة الشعر ويزيد من ملمسه الناعم والحريري، وذلك بنقع الترمس المُرّ لمدّة لا تقلّ عن ست ساعات، والالتزام برشّ الماء الذي ينتج عن ذلك على الشعر لمدّة ثلاثة أشهر على الأقل، كما يساعد غسل الشعر بماء الترمس على زيادة طوله خلال وقت قياسي.

4- يستخدم لعلاج مشاكل البشرة والجلد المختلفة، حيث لماء الترمس قدرة كبيرة على تنظيف البشرة بعمق، وإزالة كافة الشوائب، وخاصة في حال خلطه مع ماء الورد والعسل حتى تصبح هذه المركبات مزيجاً متماسكاً، ووضع الخليط على البشرة لمدّة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة على الأقل.

5- يعتبر خير علاج لمشاكل الجلد المختلفة، على رأسها الأكزيما والصدفية وغيرها.

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