يُستخدم زيت جوجوبا لتنظيف مسامات فروة الرأس من جميع الغبار

يعتبر زيت جوجوبا من الزيوت المعروفة في أوساط التجميل، وهو سائل شمعي الشكل والهيئة، يُستخرج من نبات الجوجوبا، وبالأخص من البذور، ولونه ذهبيّ، ولا رائحة له. يُطلق عليه اسم " ذهب الصحراء ".

وهو زيت ذو فوائد عظيمة جداً، يتمّ استخدامه على نطاقٍ واسعٍ جداً، إمّا منفرداً، أو مخلوطاً مع زيوت أخرى، ويدخل في العديد من الصناعات التجميليّة، وهو زيت شبيه في تركيبه بالزيوت الطبيعيّة الّتي يُفرزها الجسم في داخل خلايا الشعر والبشرة.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد زيت جوجوبا للشعر والبشرة:

فوائد زيت جوجوبا للشعر:

- يُستخدم لتنظيف مسامات فروة الرأس من جميع الغبار والأتربة والزيوت والدهون المتجمّعة فيها.

- يُحافظ على نظافة فروة الرأس، ويقوّي بصيلات الشعر، ويمنعه من التساقط.

- يُستخدم كمضادٍ قويٍ للفطريات والطفيليات والبكتيريا التي تتواجد عادةً في فروة الرأس والشعر، ويمنحه مظهراً أنيقاً ونظيفاً وصحياً.

- يمنح الشعر لمعاناً قوياً؛ حيث يعمل كمستخلص رائع مفيد لإعادة لمعان الشعر وحيويته، وخصوصاً للشعر الجاف.

- يزيد من نعومة الشعر، خصوصاً عند خلطه مع زيوتٍ أخرى مفيدة.

- يُحفّز الشعر على النمو، ويزيد من طوله، ويمنحه الرطوبة اللازمة لتغذية البصيلات من العمق، ويقوّي الشعرة من جذورها حتى أطرافها.

- يُستخدم كبلسمٍ يُحسّن مظهر الشعر، ويحسن ملمسه، ويساعد في فرده وتخليصه من التجعدات؛ لاحتوائه على عددٍ كبيرٍ من الفيتامينات والبروتينات المفيدة للشعر.

- يحمي الشعر من التلف، ويخلص الشعر من جميع المشاكل، خصوصاً في حالة فروة الرأس الدهنية؛ إذ يتحكّم في الغدد الدهنية الموجودة في فروة الرأس.

- ينظّم إفراز الزيوت والدهون.

فوائد زيت جوجوبا للبشرة:

- يحتوي زيت الجوجوبا على السيراميد، الذي يمنح الترطيب العميق للبشرة، دون ترك أيّ أثرٍ دهني عليها، مما يشكل عازلاً بين البشرة والبيئة المحيطة، وهذا يمنع فقدان البشرة للرطوبة، كما يمنح البشرة النعومة الفائقة، ويُخلّصها من الأكزيما.

- يقلل ظهور التجاعيد، ويُعالج الخطوط الدقيقة التي تظهر مع تقدم العمر؛ وذلك لاحتوائه على كمياتٍ كبيرةٍ من فيتامين هـ، المهم جداً لصحة البشرة ومرونتها، ويمنع تكون الجذور الحرة التي تؤدّي للإصابة بالسرطان.

- يُعالج حب الشباب، ويمنع انسداد المسامات، ويُساعد على التخلّص من الرؤوس السوداء، والبثور الموجودة على الوجه، ولا يترك أيّة آثار على البشرة، ويقي المسامات.

- يُستخدم كمزيل للمكياج، ومنظّف للوجه، وعند مسح الشفاه فيه يمنع تشقّقها، ويرطّبها، ويمنحها اللمعان والحيوية.

- يُستخدم كزيت للجسم، ويمنح الجلد النضارة والترطيب، ويجدد خلايا البشرة.

- يُستخدم لتنعيم القدمين، ويمنحهما النعومة، ويمنع تشقق الكعبين، وذلك بدهن القدمين بزيت الجوجوبا، وارتداء جوارب قطنية، وترك القدمين لمدة ساعة بالجوارب للحصول على نعومة فائقة.

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