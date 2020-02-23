فوائد شرب الماء خلال فصل الشتاء للبشرة

المياه النقية هي بمثابة شريان الحياة لجسم الإنسان، ولكن هل سبق أن فكرت في فوائد المياه للبشرة وخاصة في فصل الشتاء، قد يكون تناول كميات قليلة من الماء، يتسبب فى جفاف البشرة، وللحصول على بشرة شابة وناعمة تعرفي علي نتائج شرب كميات من الماء:

١- يساعد الماء في الحفاظ على الرطوبة المثلى للبشرة من خلال تقديم المغذيات الأساسية إلى خلايا الجلد الماء.

٢- شرب ما يكفي من الماء يعالج اضطرابات الجلد والمقصود هنا الصدفية والتجاعيد والأكزيما.

٣-الاستحمام بالماء الدافيء يعمل على تهدئة الأعصاب يعمل حمام الاسترخاء على تهدئة الأعصاب والحد من الأضرار الناجمة عن الإجهاد على الجلد، وذلك من خلال نقع الجسم بأكمله لمدة 2 إلى 3 دقائق لتجديد نضارة الجلد.

٤- حمام الماء البارد يلغي احمرار الجلد إن رش المياه الباردة على الوجه تعمل على شد المسام وتمنع من حصول انسداد، وهذا ايضا يقلل من ظهور حب الشباب.

٥- ضغط الماء البارد يمكن أن يساعد أيضا على تقليل الالتهاب تحت العين الماء البارد على العينين يمكن أن يقلل من انتفاخ العين هناك الكثير من المواد الهلامية التي تكون غنية بالمياه يمكنك استخدامها من أجل حل مشاكل انتفاخ العين طويلة الأمد.

٦- شد البشرة تعمل المياه على شد البشرة وحمايتها من الترهلات من خلال ترطيب البشرة وتخليصها من الجفاف.

٧- الماء هو بديل مثالي للعلاجات المضادة للشيخوخة.

طرق لزيادة شرب الماء

إليك أهم الطرق التي يمكنك اتباعها لتحفيز نفسك على شرب المياه:

- يمكنك إضافة المنكهات في قنينة الماء مثل شرحات الليمون، الفراولة، والنعنع.

- عمل خطة لنفسك بشرب كأس من الماء كل فترة والاخرة.

- تعويد النفس على شرب الماء قبل أي وجبة.

- إبقاء زجاجة الماء قريبة منك لتعبئتها كل ما تنتهي.

- تناول أطعمة غنية بالمياه كالخيار يحتوي على 96% من الماء، والبطيخ 92%، الجريب فروت 91%، الكوسا 95%.

- شراء زجاجة مياه عليها ارقام لمعرفة كم شربت باليوم.

وعلى الرجال شرب ما يقارب 3 لتر من المياه يوميا أي ما يعادل 13 كوبا من الماء، اما النساء فعليهم بشرب ما يقارب 2.2 لتر من المياه يوميا أي ما يعادل 9 أكواب من الماء.

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