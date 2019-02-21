فوائد مجربة لشرب كوبين من الماء قبل كلّ وجبة

شرب كوبين من الماء قبل كل وجبه يخفف الوزن

ماذا لو قلتُ لكِ أنّ خطوة واحدة سهلة وبسيطة، ستساعدكِ على خسارة الوزن، ستزيد بشرتكِ جمالاً وستمدّكِ بالطاقة، هل ستجرّبينها؟ وماذا لو قلتِ لكِ أنّها لن تكلّفكِ أيّ دولار أيضاً؟ كلّ ما عليكِ فعله هو شرب كوبين من الماء قبل كلّ وجبة. هذا ما فعلته لمدّة أسبوعين، وها أنا أشارككِ تجربتي والنتيجة التي حصلتُ عليها.

لم أغيّر أيّ شيء في نظامي الغذائي لا من حيث الوجبات التي أتناولها ولا من حيث التوقيت. تناولتُ وجبة الفطور عند الساعة العاشرة صباحاً وتكون عادةً عبارة عن ساندويش جبنة مع الخضار، وجبة الغداء عند الساعة الثانية ظهراً وتكون عبارة عن حصّة من البروتين والسلطة أو طبق من الطبخ المنزليّ، وأخيراً أتناول عند السابعة العشاء الذي يكون عادةً عبارة عن السلطة أو أحياناً وجبة خفيفة. لمدّة أسبوعين، التزمتُ بشرب كوبين من الماء قبل 30 دقيقة من كلّ وجبة لأرى ما الذي قد يتغيّر سواء من حيث رشاقتي أو جمال بشرتي. سأكون صريحة معكِ، أحياناً لم أشعر بالعطش لكنّني بقيتُ مصرّة على شرب الكوبين كاملين.

منذ اليوم الأوّل، لاحظتُ أنّني شعرتُ بالشبع قبل التمكّن من إنهاء وجبتي بالكامل، ولم أجبر نفسي على تناول كلّ ما تبقّى في الطبق. كنتُ أشعر عادةً بالنعاس والتعب بعد وجبة الغداء خصوصاً لكنّني لم أختبر هذا الشعور خلال هذين الأسبوعين، بل على العكس شعرتُ أنّ طاقتي قد زادت أكثر من العادة. من ناحيةٍ أخرى، لاحظتُ أنّ ما من بثرةٍ واحدة ظهرت على وجهي بل أصبحت بشرتي أكثر نضارةً مقارنةً بالسابق.

بعد مرور أسبوع، أصبح شرب المياه قبل كلّ وجبة أمراً بديهيّاً بالنسبة إليّ، وبدأتُ أتناول وجباتٍ أصغر من دون الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة.

في نهاية الأسبوع الثاني، اعتليتُ الميزان ووجدتُ أنني فقدتُ كيلوغرام واحد. صحيح أنّه ليس برقمٍ كبير، لكنّني خسرتُ هذا الوزن من دون أيّة حمية أو رياضة، وبالطبع إذا استمرّيتُ بهذه الاستراتيجيّة سأخسر المزيد من دون أيّ مجهود. ما رأيكِ بتجربة هذه الطريقة بنفسكِ؟

المصدر:جمالك.نت

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