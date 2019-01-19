بعد قراءة هذا الخبر.. ستأكلون الخيار بقشره

قام المركز الاتحادي الألماني للتغذية بتوصيات لعدم ‫تقشير الخيار.

وقد قاموا بالتوضيح أنّ سبب هذه التوصية يعود إلى كون الفيتامينات والمعادن موجودة تحت القشرة مباشرة.

وقد قاموا بالشرح أن الخيار غني بفيتامين (B) وفيتامين(C) وفيتامين (E)، كما أنه ‫يزخر بالحديد والزنك والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور‫ وأضاف خبراء التغذية الألمان أن الخيار أنه يتميز أيضا بأنه قليل السعرات ‫الحرارية؛ حيث تحتوي مئة غرام منه على 12سعرا حراريا تقريبا؛ وذلك لأنه ‫يتألف من الماء بنسبة تصل إلى 97%، مما يجعله مثاليا لإنقاص الوزن ‫واستعادة الرشاقة.

الخيار الهندي.. فوائد لا تحصى!

‫ومن مزاياه الصحية الأخرى للخيار أنه يتميز بتأثير مُدر للبول وغني بالألياف الغذائية، خبراء التغذية دائمآ ينصحون بالإكثار من تناول الخضار والفاكهة والحرص على إدخالها إلى النظام الغذائي اليومي.