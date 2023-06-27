تحتار كل ربة منزل في يوم عرفة قائمة فطور يوم عرفة من المقبلات والأطباق الرئيسية والمشروبات، بحيث تكون مائدة يوم عرفة متنوعة ومتناسقة وغنية بالمواد الغذائية لأفراد العائلة، سنقدم لكم في هذه المقالة قائمة الإفطار في يوم عرفة:

قائمة الإفطار في يوم عرفة

شوربة العدس

المقادير:

5 جم كمون

1 بطاطس على 4 قطع

5 جم ملح

5 جم شطة

1 لتر شوربة.

نصف كيلو عدس

50 مل سمن

بصلة على 4 قطع

5 فص ثوم

1 كرفس مفروم

1 جزر قطع

1 طماطم على 4 قطع

طريقة التحضير:

ضع في إناء على النار بها زيت.

ثم أضف البصل والجزر والثوم والبطاطس والكرفس والطماطم والعدس.

ثم اضف الشوربة ونتبله ملح وفلفل وكمون ونتركه يستوى على نار هادئه وعندما ينضج نضربه فى الخلاط، ويقدم، وصحتين وعافية.

الفتوش

مقادير الفتوش

رغيفان من الخبز العربي.

نصف كيلوغرام من الطماطم.

نصف كيلوغرام من الخيار.

3 فصوص من الثوم، المهروس جيداً.

4 أعواد من البصل الأخضر.

بصلة متوسطة الحجم.

عصير ليمونتين.

ربع كوب من الزيتون الأسود ويكون مقطّع إلى شرائح.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف ضمّة من أوراق النعناع.

ملعقة حجم صغير من الملح.

نصف ملعقة حجم كبير من النعناع الجاف.

3 ملاعق كبيرة من الخل.

نصف ضمة من أوراق البقدونس.

نصف ضمة من أوراق البقلة.

حبة من الفلفل الأخضر الحلو.

نصف ملعقة حجم كبير من السماق.

طريقة تحضير

أولاً نقوم بغسل الخضروات جيداً ونقعها بالماء والخل.

ثم يُقشّر الخيار والطماطم والفلفل والبصل، ثمّ تُقطّع بشكل رفيع.

ثم يُقطّع النعنع والبقلة بشكل رفيع.

ثم يُنظّف البقدونس ويُقطّع ثمّ يغسل، ويضافُ مع النعناع والبقلة بعد تقطيعهما، ويُصفّى في مصفاة للتخلّص من ماء الغسل.

ثم تُحضّر الصلصة؛ حيث يُقلّب الثوم مع الملح، والزيت، والخل، والنعناع الجاف، والليمون، والسماق.

ثم يُحمّص الخبز في الفرن، ثمّ يُقطّع إلى قطعٍ صغيرة ثمّ يحمص، حسب الرغبة.

ثم تقلب الخضار مع بعضها البعض في وعاء عميق، ثمّ تُضاف إليها نصف كمية الخبز.

ثم تتبل الخضار والخبز بخليط الصلصة وتُقلّب بخفة.

ويُقدّم الفتوش مُزيّن بحبّات الزيتون وباقي كميّة الخبز المحمّص، وصحتين وعافية.

فتة المكدوس

مقادير

ربع كأس من الزبدة.

كمية يسيطة من الزيت النباتي للقلي.

ملح

فلفل أسود"حسب الرغبة".

3 أرغفة من الخبز اللبناني المقطعة إلى مكعبات.

3حبات من الباذنجان المقطعة إلى مكعباتٍ متوسطة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

54 غراماً من البندورة الطازجة والمفرومة.

220 غراماً من صلصة البندورة.

عدد 1 من البصل الأبيض المفروم.

4 فصوص من الثوم المطحون.

أربع كؤوس من اللبن الرائب.

6 ملاعق صغيرة من دبس الرمان.

نصف كأس من الصنوبر المقلي، والبقدونس المفروم.

طريقة التحضير

قم بقلي مكعبات الباذنجان في الزيت الساخن.

ثمّ وضعها على ورق النشاف للتخلص من الزيت الإضافي.

تنكيه الباذنجان بالملح، والفلفل الأسود.

قم بقلي مكعبات الخبز، ووضعها على الورق النشاف.

ثم قم بتشويح البصل المفروم مع اللحم والثوم في مقلاةٍ على نارٍ متوسطة الحرارة.

ثم قم بإضافة البندورة الطازجة المفرومة، وصلصة البندورة بالإضافة إلى دبس الرمان ونصف الكميّة من الثوم إلى اللحم.

يجب ترك المقلاة على النار لتتسبك لمدة ربع ساعة.

أضف مكعبات الباذنجان المقليّة إلى المقلاة، وتركها على النار لمدة ربع ساعةٍ إضافيّة.

قم بمزج اللبن الرائب مع كميّة الثوم المتبقية، بالإضافة إلى الملح والفلفل الأسود.

ترتيب الخبز في طبق التقديم، ووضع الباذنجان على الوجه، ثمّ وضع القليل من اللبن على الوجه.

تزيين الفتة بالبقدونس والصنوبر وبما أننا بموسم الرمان يمكنك تزينها أيضاً بالرمان.

عصير الليمون والنعناع

المقادير

3 حبّات ليمون، طازجة وطريّة.

3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ضمّة نعناع طازج.

3 أكواب من الماء البارد.

كوب مليء بمكعبات الثلج.

الأدوات

عصّارة كهربائية أو يدوية.

خلّاط كهربائي.

وعاء عميق متوسّط الحجم.

منخل دقيق الثغرات.

طريقة التحضير

تغسل حبات الليمون، وتعصر جيداً باستخدام العصارة اليدوية أو الكهربائية بحسب المتوفّر منها في المطبخ، إلّا أنّه يفضل استعمال العصارة الكهربائية لاستخراج جميع العصارة من حبات الليمون، ويصفّى عصير الليمون في الوعاء العميق باستخدام المنخل دقيق الثغرات، للتخلّص من البذور واللب العالق به، وينظف المنخل من اللب والبذور ويصفّى العصير مرّة أخرى للتأكّد من صفائه.

تغسل ضمّة النعناع جيداً بالماء، للتخلّص من الأتربة العالقة بها، وتعصر من الماء، ويفصل ورق النعناع عن السيقان، ويتمّ الاحتفاظ بالورق والتخلّص من السيقان.

يضاف في الخلاط الكهربائي كل من العصير والماء والسكر ومكعبات الثلج، وتضرب على سرعة عالية حتّى تتكسّر مكعبات الثلج بالكامل.

تضاف أوراق النعناع إلى الخلاط الكهربائي، وتضرب جيداً مع العصير حتّى تختفي تماماً.

يوضع عصير النعناع في كؤوس زجاجية شفافة، مع إضافة ملعقة طعام من مجروش الثلج والنعناع المفروم على سطح العصير في الخلاط الكهربائي على سطح العصير في كؤوس التقديم، وصحتين وعافية.



المقلوبة بالدجاج

مقادير المقلوبة بالدجاج

عود قرفة.

ملعقة حجم صغير من البهارات المشكلة.

ملعقة واحدة حجم صغير من القرفة الناعمة.

ملعقة حجم صغير واحدة من الهال المطحون.

ملعقة حجم صغير من الكاري.

ملعقة حجم كبير واخدة من الزيت النباتي.

ماء لسلق الدجاج.

دجاجة واحدة حجمها متوسط ومقطعة إلى أربع قطع.

ثلاثة أكواب من الأرز.

3 حبات من بطاطا.

حبتان من الباذنجان.

حبة واحدة من الزهرة.

بصلة واحدة مقطعة إلى مربعات.

ورقة واحدة من ورق الغار.

ملعقتان حجم كبيرتان من الملح.

طريقة تحضير المقلوبة بالدجاج

قم بفرم البصل جيداً وضعيه في قدر على الناء.

ثم قم بوضعه فوقه ملعقة من الزيت النباتي.

ثم قم بتقليبه جيداً وأضيفي الدجاج ثم قلّيه جيداً.

ثم أضفيعود القرفة، وورقة الغار، وملعقة القرفة

ثم ضع الماء حتى يغمر الدجاج واتركها على النار حتى تنضج.

بعد قم بنقع الأرز لمدة نصف ساعة صفيه جيداً من الماء.

ثم ضع عليه البهارات الباقية وملعقتين من الملح.

ثم قطع البطاطا دوائر ثم اقليها، وذلك أيضاً بالنسبة للباذنجان والزهرة، بحيث نقطعها ونقليها.

ثم أخرج الدجاج من المرق بعد نضجه وصفيها من البهارات ثم اقليها.

ثم احضر قدر واسع، ثم ضع القليل من الأرز المبهر في القاع

ثم ضع قطع الدجاج المقلية.

ثم ضع البطاطا ثم الزهرة وضع ما تبقى من الأرز فوق المقادير.

ثم اسكب كمية من مرق الدجاج بعد تصفيته من البهارات حتى تغمري الأرز كله.

ثم ضعي القدر على النار، وعندما تغلي ويبدأ الأرز بامتصاص المرقة.

ثم قم بتخفيف النار إلى أقل درجة، واتركه حتى تنضج.

ثم اقلب القدر في صينية كبيرة

أخيراً اتركها لمدة عشر دقائق تقريباً وهي مقلوبة ثم قم برفع القدر وقدميها ساخنة، مع السلطة أو اللبن أو خيار باللبن وصحتين وعافية، وكل عام وأنتم بخير.