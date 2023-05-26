يوم الجمعة هو من أفضل الأيام عند الله عز وجل وعلى كل مسلم تعظيم هذا اليوم واغتنامه بالتقرب من الله تعالى، وعبادته، وقراءة سورة الكهف، والدعاء، والإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المقال سنقدم كلمات عن يوم الجمعة للواتس أب:

كلمات عن يوم الجمعة للواتس أب

اللهم إنا نسالك في يوم الجمعة أن تمسح عنا أوجاعنا وتنير ظلمات ليالينا، الله اسقنا فرحًا وارزقنا من كل من أطال الخير.

اللهم في صباح يوم الجمعة بلغنا ما نود وهب لنا رزقاً لا يعد واجعل لنا دعوة لا ترد.

جعلها الله جمعة خير لنا ولكم مكفرة للخطايا، فاتحة للأرزاق، مملوؤة بالأجر، مصحوبة بالعافية ومختومة بالمغفرة.

في يوم الجمعة المباركة يا كريم اسألك بكل اسم هو لك فأنت الوحيد ‏ العون الذي أحتمي به من فواجع الحياة وسوء النوايا وخيبات الأمل، فيا رب كن لقلبي حامياً وكافياً وشافياً من الهموم والغموم.

اسأل الله لكم في يوم الجمعة المباركة بشرى تشبه الغيث، وفرحة تمحو كل حزن، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء، عطر الله جمعتك برياحين الجنة.

كل يوم الجمعة وأنتم إلى الرحمن أقرب وصحائف أعمالكم بالحسنات أثقل، وجعلنا الله وإياكم ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله.

أسعدكم الرحمن في يوم الجمعة المعظيمة وأبعد عنكم كل ضيق وهم وأدام عليكم الصحة والعافية طوال عمركم يا رب.

منحكم الله الصحة والعافية والسعادة والفرح وبركة في العمر وانزل عليكم لطفه أينما ذهبتم ويسر لكم الخير كلما طلبتم غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم جمعتكم مباركة.

عطر الله جمعتكم برائحة البخور ورطب لسانكم بالدعاء المغفور وجمل أيامكم بالورد المنثور وتقبل الله طاعتكم جمعة طيبة عليكم جميعاً.

دعاء يوم الجمعة حالات واتس

بارك الله جمعك وسائر أيامك.

اللهُم في يوم الجُمعة المباركة، آجمعنَا في دارٍ لا يتغَير جمالَها ولا يُفنَى نعيمُها ولا يُبلى حُسنها ياربّ أرزقنا جنتُك

اللهم في يوم جمعة سبقت قد أدبرت ونسي عبدك ما عمل فيها فأحصيته عليه اللهم ما أحصيته عليه من عيوب فأسدل عليه جلابيب سترك وما أحصيته عليه من ذنوب فأغسله بفيض مغفرتك وهذه جمعة قد أقبلت فأعنا جميعاً يا ربي يا رحيم.

اللهم أيقظه في أحب الأوقات إليك فيذكرك وتذكره،ويستغفرك فتغفر له ويطلبك فتعطيه ويستنصرك فتنصره ويحبك فتحبه وتكرمه وأشهدك أني أحبه فيك فاحفظه وأحفظ عليه دينه.. وأسعد قلبه دائماً، وبارك له في جمعته.

المحبة نعمة من الله وفقد الأحبة غربة ولقاؤهم أنس ومسرة فسلام على من دام في القلب ذكراهم وإن غابوا عن أعيننا دعيت ربي يحفظهم ويرعاهم.. جمعه مباركه.

صباح الجمعة الرضية ومعاه هالدعوة هديه ..يا رب أرزقه مغفرة بلا عذاب وجنة بلا حساب ودعاء مستجاب وحب الأصحاب وآمنه من الأكراب وإلبسه من العافية أحسن الثياب وبارك له في جمعته.

الجمعة جامعة وملائكتها سامعة، وعملها مرفوع ودعاؤها مسموع، فأسأل الله أن يتقبل عملك ويغفر ذنبك ويشملك برحمته.

سألت الله توفيقاً لأصحاب أغليهم كطيب المسك ذكراهم أيا رباه وفقهم دع الجنات مأواهم‎ يا من أرجوله كل خير وأحبه في الله لا غير، اللهم أبعد عنه كل شر وأسعده مدى الدهر، ويسر وسهل له كل أمر وأغفر له ووالديه يوم الحشر.

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كلام حلو عن يوم الجمعة