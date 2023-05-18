كلمات فخر واعتزاز لـ ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني هذا ما سنقدمه في هذا المقال، ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني هو صاحب الرؤية النفاذة، والبرامج الطموحة التي وضعت الأردن على خارطة التقدم في جميع المجالات.

وفي الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ تحتفل العائلة الهاشمية الأردني بحفل زفاف ولي العهد الأردني على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وفيما يلي أجمل الكلمات والعبارات:

كلمات فخر واعتزاز لـ ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

إنَّ الشعب الأردني كلَّه يعتز بك ويفخر بإنجازاتك العظيمة التي قدَّمتها للمملكة الأردنية الهاشمية لشعبها العظيم يا ولي العهد الغالي الأمير الحسين بن عبدلله الثاني.

الأمير الحسين بن عبدلله الثاني هو مصدر الفخر الأول ورأس العز لكل مواطن أردني، حفظ الله ولي العهد لبلاده وشعبه.

ولي العهد الغالي الأمير الحسين بن عبدلله الثاني نحن نفخر بوجودك في حياتنا وليًا لأمرنا وبلادنا، حفظك الله وأدامك عزًّا لنا جميعًا.

أدام الله بقاءك لنا يا ولي العهد الجليل، دمت ولياً عظيمًا يضرب الأعداء بيد ويبسط الخير للناس بيد، حفظ الله ولي العهد الأمير الحسين الغالي.

دمت لنا يا ولي العهد الغالي الأمير الحسين بن عبدلله الثاني أساسًا للفخر والعزة، دمت لنا عزيزًا غاليًا نضحي بكل ما نملك فداءً له، بارك الله الملك عبدلله الثاني وأطال الله في عمره.

من أجمل كلمات فخر واعتزاز لـ ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، سيظل الملك عبدلله الثاني وولي العهد الأمير الحسين فخرًا لكل مواطن أردني وعربي، أصحاب المواقف المشرفة على الصعيد العربي والعالمي،

ولي العهد الأمير الحسين هو النور الذي يهتدي به الشعب الأردني بمساعدة ابيه الملك عبدلله الثاني.

كلمات في محبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

نعم نحن نحب فيك الإنجازات والطموح، ونحب فيك الأمل.

نبغي فيك الرفعة ونسير للأمام فوق الأعالي.

يا ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني علو وجمال وشموخ وكرم ما له حدود.

إذا كانت همتك عالية يا ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وفيك الشباب تقتدي.

فتحت باب العزة والشموخ يا ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

لكل بني بلادك همة وفخر وطموح.

عبارة شكر للأمير الحسين بن عبد الله الثاني

إذا نشكر ما توفيك كلمات يا ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وإذا نعبر عن مودتنا ومحبتنا ما تكفي عبارات وكلمات.

ولو كنا شعراء وأدباء لنظمنا الشعر محبة فيك.

يا من جعل الرؤوس مرفوعة أنت العز والفخر.

أنت النجم في السماء اللي أضاء الطريق يا ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

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