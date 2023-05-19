تكثر الكلمات المؤثرة عن الأردن الغالي والتي تصف جمال الطبيعة الخلابة وعظمة تاريخها وأصالة الشعب المعروف بالكرم والشجاعة والشهامة.

الأردن الاسم الرسمي لها "المملكة الأردنية الهاشمية" هي دولة عربية مسلمة، تقع في شمال شبه الجزيرة العربية وفي غرب آسيا، ويحدها سوريا من الشمال، ومن الشرق العراق، السعودية من الجنوب والجنوب الشرقي ،وفلسطين "الضفة الغربية" من الغرب، وسميت الأردن بهذا الاسم نسبة إلى نهر الأردن الذي يمر على حدودها الغربية، والعاصمة هي عمان.

وفيما يلي نقدم لكم أجمل كلمات مؤثرة في الأردن، وخواطر عن الأردن:

كلمات مؤثرة في الأردن

اجتمع الجميع على أن الأردن من احلى بقاع الأرض، الأردن هي البلد الأكثر أمناً، هي التي تجعل الجميع يشعر بالسعادة عندما يلجأ إليها في أي وقت من الأوقات.

أنا أردني وأسعد بذلك، أتمنى أن لا أترك بلدي وأمكث فيها بقية عمري، بلادي هي الوطن الأقرب إلى قلبي ومن دونه أشعر بالانهيار.

الوطن هو قلب ونبض الشخص، الوطن هو شريان الحياة لدى الجميع، أشعر كثيراً بالتودد إلى وطني والى أحبائي به، الإنسان بلا وطن مثل الطفل بلا أم.

وطني الأردن الغالي هو الحب الذي لا يتوقف أبداً، لا أتمكن من التوقف عنه ولا أريد أن أتوقف عن حبه، الأردن هو الحياة بالنسبة لنا جميعاً.

وطني الغالي والحبيب اشتاق إليك كثيراً، في القريب العاجل سوف أحضر لك وسوف تجلب لك الكثير من الحكايات لنقصها معاً.

الأردن هي أرض العزة أرض الشجاعة، وطني القوي والشجاع الذي يواجه الجميع بالحق.

إذا توفرت الحرية، توفر الوطن ولا تسأل عن الحرية بدون أن يكون لك وطن.

العمل الجيد هو تغيير الجميع إلى الأفضل، ولكن اذا أردت أن تكون كما أنت، فلا تسأل عن وطن يحميك.

وطني الأردن هي الدرع الواقي لي من كافة الأخطار، وطني هو الحماية والجدار والقوة.

من أولى واجبات المواطن الأردني هو العمل الصحيح، من أجل أن تحصل على أفضل الإمكانيات في المقابل، حيث أن الوطن يعطي من يعمل ويكافح ويساعده.

الوطنية هي ما تقوم به، وليس ما تتحدث به، الأردن تحتاج إلى المزيد من الجهود حتى تصل إلى ما تريد، كن أنت الجندي الآن.

وطن لكل غريب، بيت لكل سبيل، الأردن هي التي تضم الجميع إليها وتجعل منهم أشخاص يعشقونها للغاية، الأردن لا يوجد مثيل لها بين البلدان الأخرى.

كلمات عن الوطن الأردن

أكرم أخاك واكرمني، فبلادنا كريمة بلادنا هي الأردن العظيمة، احب بلادي كثيراً لأنها منبع الحب.

الغريب لا يشعر بالغربة إلا عندما يبتعد عن وطنه، الغريب غريب الوطن فقط.

الأردن هي المأمن الذي نعيش فيه جميعاً، هي التي تضمن لنا عيشاً هنيئاً، دمتي غالية ودمتي الحامية للجميع يا بلادي.

وطني الأردن يا نبض الأحرار يا فن التاريخ، أحبك وأحب ترابك وجبالك وأنهارك يا وطني.

وطني هو السند لي ولعائلتي، الأردن هي من تشد على ظهورنا جميعا ونلجأ إليها في كل حين.

تلك القبلة التي أمامي التي قام القدر برسمها لي، هي دولتي ووطني العزيز الأردن لن اتركه أبداً.

حب بداخلنا، ولدنا على هذه الدنيا وحصلنا على حب وطننا بالفطرة، احب وطني واحب من يحبه.

وطني البحر الجميل الذي استطعت أن احصل من خلاله على الحياة، هو الجدار الذي استطاع أن يحميني ما دمت حياً.

وطني العزيز الغالي أحبك جداً، أشتاق إليك وأتمنى أن أذهب إليك مرة أخرى، بلدي الأردن من أجل بلاد العالم.

الوطن هو اجمل قصيدة شعر في الدنيا، وطني هو اتجاهاتي الأربعة نحو الحياة والجغرافيا.

الوطن هو بمثابة السند لمن لا ظهر له، وطني هو البطن التي حملتني وسوف تحملني دائماً.

خواطر عن الأردن

قالوا الأردن أولاً، أعدها للبشر من المعاني

قالها قلبي من الهوى، ونطق بها لساني

الأولى الأردن أولاً، عزة نفس وعزة أهلي وإخواني

الثانية الأردن أولاً، وأهل الوطن أهلي وجيراني

الثالثة الأردن اولاً، لأني شمالي ولأني جنوبي ولأني من الوسط ، أنا أردني وما في بهالوطن وطن ثاني

الرابعة الأردن أولاً، تراب الوطن عزتي وغالي الأثماني

الخامسة الأردن أولاً، ومن تراب الوطن يبدأ تحقيق الأماني

السادسة الأردن أولاً، ومنْ يمـس تراب الوطن ينحرق بنيرانكم ونيرانـي

السابعة الأردن أولاً، ومن يمـسْ تراب الوطن ينطرد منه ويطلـع يدور له وطـن ثاني

الثامنة الأردن أولاً، لكل العرب، ولفلسطين والعـراق، ولكل مجروح يعـاني

التاسعة الأردن أولاً، قوموا يا نشامى الوطن، نبني أمجاد الوطن ونعلي بالسمـا للوطن بـنيـاني

العاشرة الأردن أولاً، كلمة، لقد قالهـا شريف من العـرب، هو فينا الأول، بس الإسم عبـداللـه الثاني.

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