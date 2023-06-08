تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية في التاسع من يونيو/حزيران من كل عام بذكرى جلوس الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على عرش المملكة عام 1999، وهي مناسبة وطنية لتحقيق المصالح الوطنية العامة وخلق تحوّلٍ كبير ونهضةٍ شاملة في كافَّة المجالات وتعزيز الانتماء الوطني، وفيما يلي كلمة عن عيد الجلوس الملكي الأردني:

كلمة عن عيد الجلوس الملكي

في التاسع من شهر حزيران/يونيو نقف معكم مع إحدى المناسبات الوطنية الخاصة للاحتفال، الذكرى الرابعة والعشرون لجلوس جلالة الملك عبد الله بن الحسين على تعتبر المناسبات الوطنية؛ كعيد الجلوس الملكي وغيرها من المناسبات ترجمةً لأفعالٍ تهدف لتعزيز الانتماء الوطني وخلق تحوّلٍ كبير ونهضةٍ شاملة في كافَّة المجالات؛ التي أبرزها الاقتصادية والسياسة والاجتماعية، وتبثُّ هذه المناسبات روح العزيمة لدى الأردنيين وتشجِّع الجميع على السعي والعمل نحو تحقيق المصالح الوطنية العامة؛ الأمر الذي يؤدي إلى إحلال الطمأنينة ونشر الأمان.

عبارات عن عيد الجلوس الملكي الأردني 2023

إن بهجتنا في عيد الجلوس الملكي الأردني 2023 لا تضاهيها بهجة ولا فرحة، وهو احتفال بولائنا الذي لا ينقص ولا يرتبا بجلالة الملك الهاشمي عبدالله ابن الحسين.

كل عام وأنتم بخير.

بمناسبة حلول عيد الجلوس الملكي الأردني نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

في كل عام يعتبر إعلان لمرحلة جديدة على الطريق نحو الإبداع والتقدم والمحافظة على صدارة الأردن الغالي.

نفرح كثيراً في عيد الجلوس الملكي ونجدد بيعتنا وعهدنا والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله والذي نشاركه في التقدم بالأردن العزيز الغالي.

عيد الجلوس الملكي مناسبة عظيمة تملأنا بالهجة والسرور والفرح الدائم، ومن حق كل مواطن أردني في هذه المناسبة العظيمة أن يفرح ويهلل ويظهر الفخر والاعتزاز بانتمائه لهذه الأرض الطيبة، عاشت المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبًا.

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