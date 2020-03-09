كل ما تريد معرفته عن مصاصو الطاقة

مصاصو الطاقة أو مصاص الدّماء النّفسية هم أشخاص نتعامل معهم يومياً، يحصلون على طاقتك الايجابية ويستبدلونها بالطاقة السلبية دون أن تشعر بذلك.

من هم مصاصو الطاقة؟

1- من يجعلك تخاف منه، مثل (الآباء، أمهات، أزواج، أصدقاء، أبناء، المديرين).

2- من يجعلك في حالة قلق من السؤال والاستجواب،

3- من يطلب الاهتمام والعطف، ويحملك مسؤلية وضعه.

4- من يريد يكسر خاطرك

5- من يجعلك في وضع استعداد لكي تدافع عن نفسك ورأيك

كيف تتعرف على مصاصو الطاقة؟

1. يحبون الدراما وتعظيم الأمور.

2. يتطفلون على حياتك وحياة الناس، ولا يعطون اعتباراً للخصوصية

3. كثيراً ما يتذمرون ويشتكون، من أهلهم، من أزواجهم، من شغلهم، من حياتهم، من الناس!

4. كثيروا الإلحاح! لا يفهمون كلمة لا!

5. يحملون الناس مسؤولية أخطائهم.

طرق التعامل مع مصاصو الطاقة:

1- قدر الإمكان قلل من وقت الجلوس معاهم.

2- تعلم مهارات وإدارة الحوار، واعرف متى يجب إسكاتهم وفتح موضوعات أخرى.

3- حافظ على طاقتك، لا تسمح بأن يؤثر عليك "مصاصو الطاقة"، تعلم أن تفصل بين مشاعرك وحديثك مع ذلك الشخص، بطريقة أخرى كن "محايداً" فلا شك أن الأمر يحتاج إلى تعلم ومحاولة، ولكنه مع الوقت يصبح أكثر سهولة وتلقائية.



كيف تحمي نفسك من مصاصو الطاقة؟

1- قلل من وقت الجلوس معهم.

2- تعلم مهارات الحوار معهم، اعرف متى تسكتهم، وتفتح موضوعاً آخر.

3- حافظ على طاقتك، لا تجعلهم يؤثرون عليك.

4- لا تخجل من قول كلمة «لا»، أو التعبير عن احتياجاتك.

5- لا تشاركهم الانتقاد أو التذمر.

6- إذا كان بالإمكان أن تبعدهم عنك وعن حياتك يكون أفضل لك.

وبحسب خبراء علم الطاقة الحيوية أهم الصفات التي تميز "مصاصي الطاقة":

1- من يجعلك تخاف منه، وتصبح دائماً في حالة قلق من السؤال والاستجواب والتعامل معه.

2- من يطلب منك الاهتمام والعطف ويحملك مسؤلية وضعه.

3- من يمثل الضعف والبكاء عند الوقوع في الخطأ، ليستجدي تعاطفك، ويجعلك تعتذر رغم ارتكابه هو للخطأ.

4- الغامض من يجعلك تفكر فيه، وتحلل تصرفاته، دائماً ما يسرق طاقتك.

5- من يجعلك في وضع استعداد لكي تدافع عن نفسك ورأيك ويترصد حركاتك ويتصيد أخطائك، وهم في الغالب يتكلمون بكل ما بداخلهم، ولا يعطون الفرصة لسماع الشخص الآخر.

6- المتطفلون على حياتك.

7- الأشخاص كثيري الإلحاح.

8- من يكثرون التذمر والشكوى وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي.

9- يحملون الناس مسؤولية أخطائهم، ويتعاملون بتعالي وفوقية، وغالباً ما يفرضون القرارات ويتحكمون في حياتك تحت مسمي الخوف والحب.

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